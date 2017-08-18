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Площадь лесных пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке сократилась до 43,7 тыс. га

Сибирь
18 августа, 11:23 UTC+3 УЛАН-УДЭ УЛАН-УДЭ 18, августа. /ТАСС

Большая часть пожаров по-прежнему приходится на Якутию, в Сибири наиболее сложная обстановка наблюдается в Иркутской области.

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© Юрий Смитюк/ТАСС

УЛАН-УДЭ, 18 августа. /ТАСС/. Площадь лесных пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке за минувшие сутки сократилась с 78,2 тыс. до 43,7 тыс. га. Об этом сообщили в пятницу в федеральной Авиалесоохране.

"Удалось ликвидировать общей сложности 35 лесных пожаров. В итоге площадь возгораний существенно сократилась по сравнению с предыдущим днем и составляет сегодня 43,7 тыс. га", - уточнили в ведомстве.

Большая часть пожаров по-прежнему приходится на Республику Саха (Якутия): там огнем охвачено 35,2 тыс. га. Тем не менее площадь возгораний уменьшилась: сутки назад было 71 тыс. га. "За сутки ликвидировано шесть очагов", - уточнили в департаменте по лесным отношениям республики.

В Сибири наиболее сложная обстановка наблюдается в Иркутской области. По данным Авиалесоохраны, в регионе возгорания зарегистрированы на 4,9 тыс. га природных территорий. "В зоне постоянного космического наблюдения находится 50 пожаров", - добавили в областном правительстве.

В Красноярском крае, по данным Авиалесоохраны, пожары зарегистрированы на площади около 2,6 тыс. га, в том числе в заповеднике "Тунгусский". "Угрозы населенным пунктам нет. К местам возгораний оперативно доставлены сотрудники Лесопожарного центра - 137 человек", - уточнили в краевом Лесопожарном центре.

"Пожары на территории Эвенкийского района - на 189 тыс. га (из них покрытой лесом 11 тыс. га) - контролируются посредством космомониторинга. По предварительным данным, прогнозируемые затраты на тушение этих пожаров превысят возможный вред, который может быть ими причинен", - отметили в ведомстве.

В Бурятии площадь природных пожаров составляет 1,2 тыс. га. Очаги есть в Баргузинском, Прибайкальском, Северо-Байкальском районах: пять пожаров локализованы, шесть продолжают действовать. "Забайкальском национальном парке продолжают действовать три очага возгорания на площади около 340 га", - сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства (РАЛХ).

Всего в тушении лесных пожаров на территории Сибири и Дальнего Востока участвуют 2,1 тыс. человек, 293 единицы техники и 17 воздушных судов.

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