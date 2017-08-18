Шойгу: около 2 тысяч военных ликвидируют последствия тайфуна "Норд" в Приморье

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МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Около 2 тыс. военнослужащих Восточного военного округа участвуют в ликвидации последствий тайфуна в Приморье, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе заседания коллегии военного ведомства в пятницу.
"В настоящее время военнослужащие округа успешно выполняют задачи по ликвидации последствий тайфуна "Норд" в юго-восточной части Приморского края. Всего задействовано около двух тысяч военнослужащих и более 100 единиц техники", - сказал он.
"Не сомневаюсь, что слаженные действия личного состава позволят в кратчайшие сроки устранить последствия паводков", - выразил уверенность министр.
Он отметил, что в этом году войска округа активно привлекались к борьбе с ледовыми заторами в Приамурье и Хабаровском крае, тушению крупных лесных пожаров в Бурятии и Забайкалье, ликвидации последствий урагана в Забайкальском крае.