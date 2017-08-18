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Росприроднадзор проверит выпавший в Омске белый порошок неизвестного происхождения

Сибирь
18 августа, 12:51 UTC+3 ОМСК /Корр. ТАСС, Алексей Петров

Представитель ведомства рассказал, что подобный случай был зафиксирован в городе в 2012 году

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ОМСК, 18 августа. /Корр. ТАСС Алексей Петров/. Управление Росприроднадзора по Омской области проверит информацию о выпавшем в Омске белом порошке неизвестного происхождения. Фотографии усыпанных белым веществом машин в разных районах города местные жители стали размещать в соцсетях накануне.

"Выезжали инспекторы Росприроднадзора и регионального Минприроды, пока никаких признаков выпадения порошка не обнаружено. Мы запросили центр мониторинга загрязнения окружающей среды, зафиксировано ли на постах превышение по взвешенным в воздухе частицам. Данные пока не получены", - рассказал ТАСС исполняющий обязанности заместителя руководителя ведомства Сергей Тектов.

По его словам, крупные предприятия сообщили, что у них внештатных ситуаций не было.

Представитель Росприроднадзора рассказал, что подобный случай с выпадением белого порошка был зафиксирован в Омске в 2012 году. Тогда было установлено, что осадки неизвестного происхождения - это катализаторная пыль от установки глубокой переработки нефти Омского нефтезавода, который был оштрафован за этот инцидент.

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