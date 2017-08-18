ОНФ проверит соблюдение правил безопасности на заброшенных строительных объектах

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) приступили к мониторингу соблюдения правил безопасности на заброшенных строительных объектах. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе движения в пятницу.

Ранее сообщалось, что в начале августа в Новосибирской области в результате обрушения плит в недостроенном жилом доме погибли двое 11-летних детей. Также в результате инцидента пострадал 19-летний молодой человек.

"ОНФ приступил к всероссийскому мониторингу безопасности заброшенных строительных объектов. До конца сентября планируется проверить все регионы", - сообщили в пресс-службе.

"Существуют правила проведения консервации объектов капитального строительства, согласно которым должны быть определены лица, ответственные за их сохранность и безопасность. Эти правила были утверждены кабинетом министров еще в 2011 году", - приводит пресс-служба движения слова члена Центрального штаба ОНФ, депутата Госдумы Михаила Старшинова. Он добавил, что в результате "беспечности властей" могут пострадать граждане, "включая детей".

В ОНФ уточнили, что по всем выявленным фактам нарушения правил безопасности при консервации строительных объектов будут направлены соответствующие обращения в местные органы власти.