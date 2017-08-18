В Алтайском крае будут сокращать поголовье диких кабанов, чтобы избежать АЧС

РЕБРИХА/Алтайский край/, 18 августа. /ТАСС/. Поголовье диких кабанов будут сокращать в Алтайском крае, чтобы избежать угрозы распространения африканской чумы свиней (АЧС), в первую очередь это коснется границы с Новосибирской областью, через которую могут перейти животные из Омской области, где АЧС зарегистрирована в восьми районах, сообщил в пятницу во время рабочей поездки в Ребрихинский район губернатор региона Александр Карлин.

"Мы намерены принять меры, чтобы сократить до минимума поголовье дикого кабана в Алтайском крае: анализ показывает, что одна из наиболее вероятных версий распространения - перенос именно через диких животных, которые мигрируют, могут контактировать с домашними, если они содержатся бесконтрольно," - сказал Карлин.

Глава региона сообщил, что поручил Минприроды края обеспечить сокращение поголовья кабана, "в первую очередь, в той части региона, которая сопредельна с Новосибирской областью и, соответственно, выходит на короткие пути миграции с Омской областью".

По данным пресс-службы администрации региона, на территории края насчитывается более 4,1 тысячи диких кабанов. В регионе проводят мониторинг охотугодий для выявления павших диких кабанов, но пока такие случаи не зарегистрированы. В сезон охоты 2016-2017 годов выдано 613 разрешений на добычу кабана, уже отстреляно 351 животное. В сезон охоты 2017-2018 годов планируется увеличить количество разрешений на добычу и сократить его численность.