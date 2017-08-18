Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 19.08:
$ 59.36
€ 69.72
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Алтайском крае будут сокращать поголовье диких кабанов, чтобы избежать АЧС

Сибирь
18 августа, 14:41 UTC+3 РЕБРИХА край/ 18, августа. /ТАСС

В первую очередь это коснется границы с Новосибирской областью, через которую могут перейти животные из Омской области, где заболевание зарегистрировано в восьми районах

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Ладислав Карпов/ТАСС

РЕБРИХА/Алтайский край/, 18 августа. /ТАСС/. Поголовье диких кабанов будут сокращать в Алтайском крае, чтобы избежать угрозы распространения африканской чумы свиней (АЧС), в первую очередь это коснется границы с Новосибирской областью, через которую могут перейти животные из Омской области, где АЧС зарегистрирована в восьми  районах, сообщил в пятницу во время рабочей поездки в Ребрихинский район губернатор региона Александр Карлин.

"Мы намерены принять меры, чтобы сократить до минимума поголовье дикого кабана в Алтайском крае: анализ показывает, что одна из наиболее вероятных версий распространения - перенос именно через диких животных, которые мигрируют, могут контактировать с домашними, если они содержатся бесконтрольно," - сказал Карлин.

Глава региона сообщил, что поручил Минприроды края обеспечить сокращение поголовья кабана, "в первую очередь, в той части региона, которая сопредельна с Новосибирской областью и, соответственно, выходит на короткие пути миграции с Омской областью".

По данным пресс-службы администрации региона, на территории края насчитывается более 4,1 тысячи диких кабанов. В регионе проводят мониторинг охотугодий для выявления павших диких кабанов, но пока такие случаи не зарегистрированы. В сезон охоты 2016-2017 годов выдано 613 разрешений на добычу кабана, уже отстреляно 351 животное. В сезон охоты 2017-2018 годов планируется увеличить количество разрешений на добычу и сократить его численность.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Атомный ледокол "Арктика", первым из надводных судов побывавший на полюсе
Крылья над "Арктикой": как сибирские летчики атомоход на Северный полюс водили
Мультики из кубика: успех стартапа, напомнившего нам о диафильмах
Парашюты вместо протезов
Инфографика
Чем заняться на праздниках в Новосибирске
Зимние курорты Сибири
Спортивный комплекс «Аист» в Свердловской области
Как выросли цены в Новосибирской области
Фото
Президент РФ Владимир Путин во время рыбалки
10
Путин в Сибири ездил по горам на квадроцикле, сплавлялся по рекам и охотился на щуку
4
Путин принял участие в церемонии выпуска молоди омуля в Байкал
10
День ВДВ без фонтанов: как десантники ходили на субботник и кормили детей попкорном
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Лимузин Ельцина выставили на продажу за 19,7 млн рублей
2
СМИ: СБУ даст правовую оценку поездке украинских школьников в Россию
3
Отставной полковник ГРУ Квачков приговорен к 1,5 года колонии
4
Прокуратура Грузии направила в Киев запрос об экстрадиции Саакашвили
5
Захарова напомнила США о $500 млн, отправленных в РФ к выборам 1996 года
6
СК возбудил дело по факту издевательств подростков над сверстницей в Ярославской области
7
В Таджикистане прокурор потребовал 6 лет для россиянки за провоз медной монеты
Темы дня
Новости партнеров
Реклама