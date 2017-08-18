МЧС предупредило о грозах и сильном ветре в Забайкалье 20-21 августа

ТАСС, 18 августа. Гроза и сильный ветер ожидаются в Забайкальском крае 20 и 21 августа, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе регионального главка ведомства.

"По информации метеорологов, 20-21 августа в большинстве районов Забайкальского края ожидаются дожди, местами сильные, ливни, грозы, понижение дневных температур, усиление ветра до 15-20 м/с", - сказали в пресс- службе.

В МЧС не исключают, что непогода может привести к чрезвычайным ситуациям муниципального характера. Не исключается подъем уровня рек. Властям поручено следить на гидрологической обстановкой, особенно на дорогах.