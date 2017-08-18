Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 19.08:
$ 59.36
€ 69.72
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

МЧС предупредило о грозах и сильном ветре в Забайкалье 20-21 августа

Сибирь
18 августа, 16:46 UTC+3 ТАСС

Погодные условия могут привести к ЧС и подъему уровня рек, отметили в региональном главке МЧС

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 18 августа. Гроза и сильный ветер ожидаются в Забайкальском крае 20 и 21 августа, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе регионального главка ведомства.

"По информации метеорологов, 20-21 августа в большинстве районов Забайкальского края ожидаются дожди, местами сильные, ливни, грозы, понижение дневных температур, усиление ветра до 15-20 м/с", - сказали в пресс- службе.

В МЧС не исключают, что непогода может привести к чрезвычайным ситуациям муниципального характера. Не исключается подъем уровня рек. Властям поручено следить на гидрологической обстановкой, особенно на дорогах.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
15 главных фото недели: теракт в Барселоне, молнии в Москве, вулканы на Камчатке
Атомный ледокол "Арктика", первым из надводных судов побывавший на полюсе
Крылья над "Арктикой": как сибирские летчики атомоход на Северный полюс водили
Мультики из кубика: успех стартапа, напомнившего нам о диафильмах
Инфографика
Чем заняться на праздниках в Новосибирске
Зимние курорты Сибири
Спортивный комплекс «Аист» в Свердловской области
Как выросли цены в Новосибирской области
Фото
Президент РФ Владимир Путин во время рыбалки
10
Путин в Сибири ездил по горам на квадроцикле, сплавлялся по рекам и охотился на щуку
4
Путин принял участие в церемонии выпуска молоди омуля в Байкал
10
День ВДВ без фонтанов: как десантники ходили на субботник и кормили детей попкорном
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Лимузин Ельцина выставили на продажу за 19,7 млн рублей
2
Неизвестный напал с ножом на людей в Турку
3
Четвертый подозреваемый задержан в связи с терактами в Каталонии
4
Теракты в Каталонии. Хроника событий
5
В Киеве сообщили, что ЕС разрабатывает "план Маршалла" для Украины на €5 млрд ежегодно
6
Посол Израиля посетил МИД РФ для прояснения позиции страны по Собибору
7
Захарова напомнила США о $500 млн, отправленных в РФ к выборам 1996 года
Темы дня
Новости партнеров
Реклама