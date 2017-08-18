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Африканская чума свиней зафиксирована уже в девятом районе Омской области

Сибирь
18 августа, 16:46 UTC+3 ОМСК /Корр. ТАСС, Алексей Петров

На станции Валерино установлена карантинная зона

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ОМСК, 18 августа. /Корр. ТАСС Алексей Петров/. Очаг африканской чумы свиней (АЧС) выявлен в Калачинском районе Омской области, сообщили ТАСС в пятницу в региональном Министерстве сельского хозяйства и продовольствия. Этот район стал девятым из 32 районов Омской области, где было выявлено это неизлечимое для свиней заболевание, в регионе объявлен режим ЧС.

"На станции Валерино Калачинского района в личном подсобном хозяйстве (ЛПХ) погибла свинья, хозяйка сразу обратилась к ветеринарам. Анализы показали, что животное погибло от АЧС", - сказали в министерстве.

В поселении установлена карантинная зона, все свиньи, численность которых не уточняется, будут изъяты у населения. Владельцам животных будет выплачена компенсация из резервного фонда Омской области в размере 133 рублей за кг живого веса и 186 рублей за кг убойного веса.

АЧС в Омской области была зарегистрирована 13 июля в поселке Верблюжье Саргатского района. Позднее заболевание было обнаружено в населенных пунктах Любинского, Омского, Саргатского, Таврического, Горьковского, Оконешниковского, Нижнеомского и Кормиловского районов.

По словам начальника Омской областной станции по борьбе с болезнями животных Бориса Гуринова, крупным омским свинокомплексам заражение АЧС не грозит. В Прииртышье находятся три крупных животноводческих комплекса - "Руском- Агро" (110 тыс. голов) и "Омский Бекон" (150 тыс.) с четвертым уровнем компартмента (зоосанитарный статус свиноводческих хозяйств, - прим. ТАСС) и "Титан-Агро" (70 тыс) с третьим уровнем.

АЧС - вирусное заболевание, поражающее диких кабанов и домашних свиней. В острой форме заболевание убивает 100% заболевших животных, вирус-возбудитель чумы хорошо переносит высокие температуры, долгое время сохраняется в трупах животных и почве. В России первая вспышка АЧС была зарегистрирована в 2007 году. Для человека заболевание не представляет опасности.

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