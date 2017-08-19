После отравления на "Празднике топора" под Томском в больницах остаются более 20 человек

Рожков: россияне могут выступить на Играх в случае отрицательного решения МПК в сентябреСпорт 19 августа, 13:19
Лукин: ПКР выполнил большую часть критериев по восстановлению членства в МПКСпорт 19 августа, 13:15
Появилось видео с места нападения на прохожих в СургутеПроисшествия 19 августа, 13:01
Тимченко надеется на удачное выступление сборной России по хоккею на ОИ-2018Спорт 19 августа, 12:54
Личность напавшего на прохожих в Сургуте установленаПроисшествия 19 августа, 12:52
Петр Воробьев будет и. о. главного тренера ХК СКА во время Олимпиады-2018Спорт 19 августа, 12:51
IIHF расследует ситуацию с возможной сдачей матча ЧМ-2017 хоккеистами сборной УкраиныСпорт 19 августа, 12:43
СМИ: футболист "Зенита" Нету близок к переходу в "Валенсию" в обмен на АбденнураСпорт 19 августа, 12:13
Поддержка для искусства: как помощь правительства оживит культурную жизнь в регионахВ стране 19 августа, 12:05
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТОМСК, 19 августа. /ТАСС/. Лечение в стационаре с симптомами отравления, по данным на субботу, продолжают 23 человека, госпитализированные после фестиваля "Праздник топора" в Томской области, сообщает пресс-служба администрации региона.
Власти уточнили, что пострадавшие лечатся в медсанчасти № 2, 3-й горбольнице Томска и клиниках Сибирского госуниверситета. При этом, по данным заместителя начальника областного департамента здравоохранения Ольги Иванниковой, за прошедшие сутки в медучреждения госпитализированы еще два человека с подозрением на острую кишечную инфекцию.
В то же время несколько пациентов самостоятельно покинули больницы в связи с улучшением состояния здоровья и продолжают лечение амбулаторно.
"Принятые меры по ограничению доступа в сельский парк "Околица" позволили сократить риск дальнейшего распространения инфекции", - сказала Иванникова, слова которой приводит пресс-служба.
Ранее сообщалось, что у 129 участников фестиваля деревянной скульптуры и зодчества "Праздник Топора", проходившего в парке "Околица" в селе Зоркальцево под Томском, диагностировали отравление, 24 из них были госпитализированы. Все они питались в столовой на площадке фестиваля. В числе отравившихся есть и иностранные участники, двое из них попали в больницу. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Томские власти приняли решение закрыть фестиваль и парк "Околица", где проходило мероприятие. В фестивале принимали участие около 200 мастеров - плотников, гончаров и кузнецов - из более чем 20 стран мира.