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После отравления на "Празднике топора" под Томском в больницах остаются более 20 человек

Сибирь
19 августа, 11:49 UTC+3 ТОМСК ТОМСК 19, августа. /ТАСС

За минувшие сутки в больницы были доставлены еще два человека

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ТОМСК, 19 августа. /ТАСС/. Лечение в стационаре с симптомами отравления, по данным на субботу, продолжают 23 человека, госпитализированные после фестиваля "Праздник топора" в Томской области, сообщает пресс-служба администрации региона.

Власти уточнили, что пострадавшие лечатся в медсанчасти № 2, 3-й горбольнице Томска и клиниках Сибирского госуниверситета. При этом, по данным заместителя начальника областного департамента здравоохранения Ольги Иванниковой, за прошедшие сутки в медучреждения госпитализированы еще два человека с подозрением на острую кишечную инфекцию.

В то же время несколько пациентов самостоятельно покинули больницы в связи с улучшением состояния здоровья и продолжают лечение амбулаторно.

"Принятые меры по ограничению доступа в сельский парк "Околица" позволили сократить риск дальнейшего распространения инфекции", - сказала Иванникова, слова которой приводит пресс-служба.

Ранее сообщалось, что у 129 участников фестиваля деревянной скульптуры и зодчества "Праздник Топора", проходившего в парке "Околица" в селе Зоркальцево под Томском, диагностировали отравление, 24 из них были госпитализированы. Все они питались в столовой на площадке фестиваля. В числе отравившихся есть и иностранные участники, двое из них попали в больницу. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Томские власти приняли решение закрыть фестиваль и парк "Околица", где проходило мероприятие. В фестивале принимали участие около 200 мастеров - плотников, гончаров и кузнецов - из более чем 20 стран мира.

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