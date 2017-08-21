Улан-Удэ заволокло дымом от лесных пожаров в соседних регионах

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УЛАН-УДЭ, 21 августа. /ТАСС/. Столицу Бурятии город Улан-Удэ накрыло дымом от лесных пожаров, который принесло ветром из соседних регионов. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе Республиканского агентства лесного хозяйства (РАЛХ).
"За выходные в Бурятии новых лесных пожаров не обнаружено. Задымление, предположительно, вызвано лесными пожарами на территориях соседних субъектов - Иркутской области, Красноярского края и Якутии", - отметили в ведомстве.
В самой Бурятии зарегистрированы четыре очага - в Баргузинском и Северо-Байкальском районах. Из них два очага на 1,7 тыс. га локализованы, еще два продолжают действовать в Забайкальском национальном парке на площади около 270 га.
"За сутки сотрудниками лесной охраны ликвидировано два лесных пожара на площади почти 200 га в Баргузинском и Прибайкальском районах, - добавили в РАЛХ. - На севере Бурятии под наблюдением находится одна термоточка в зоне контроля, ее общая площадь - около 30 га".
В тушении на территории республики участвует более 280 человек.