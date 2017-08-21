В Туве возбуждено уголовное дело по факту ДТП с шестью погибшими

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КРАСНОЯРСК, 21 августа. /ТАСС/. Полиция возбудила уголовное дело по факту ДТП с шестью погибшими в Туве. По данным ведомства, никто из водителей и пассажиров двух автомобилей не был пристегнут ремнями безопасности, сообщила в понедельник пресс-служба ГУ МВД региона.
"По факту ДТП на территории Кызылского района, в котором погибли шесть человек, пострадали трое, возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц" (...). Предварительно установлено, что никто из граждан, находившихся в автомобилях, не был пристегнут ремнями безопасности", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что накануне вечером в Туве в районе села Усть-Элегест при столкновении двух легковых машин погибли шесть человек, в том числе ребенок, еще двое взрослых и ребенок получили травмы.
Сотрудники полиции предварительно установили, что на 831 километре автодороги Р-257 "Енисей" 30-летний водитель автомашины ВАЗ 21093, двигаясь в сторону Кызыла, выехал на встречную полосу движения и совершил столкновение с Lada Priora, двигавшейся в противоположном направлении.
30-летний мужчина, 17-летняя девушка и 6-летняя девочка доставлены в республиканскую больницу. Их состояние оценивается как стабильно тяжелое.