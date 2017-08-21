Суд продлил конкурсное производство на вагоностроительном заводе Новокузнецка

Межконтинентальная баллистическая ракета Р-7. ДосьеБиографии и справки 21 августа, 10:45
Кто получит помощь государства в выплате ипотекиЭкономика и бизнес 21 августа, 10:29
Выпавшие с воскресенья в Красноярске осадки превысили месячную норму в 1,7 разаСибирь 21 августа, 10:25
Четверо пострадавших при нападении в Сургуте находятся в тяжелом состоянии после операцийПроисшествия 21 августа, 9:43
"Рубин" объявил о договоренности о переходе в "Ганновер" ЖонатасаСпорт 21 августа, 9:33
"Альфа-Капитал" отозвал письма сотрудника о ситуации в банкахЭкономика и бизнес 21 августа, 9:13
"Роснефть" закрыла сделку по покупке 49% индийской Essar OilЭкономика и бизнес 21 августа, 9:12
Испанец Надаль вновь стал первой "ракеткой" мираСпорт 21 августа, 8:58
В Туве возбуждено уголовное дело по факту ДТП с шестью погибшимиСибирь 21 августа, 8:56
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КЕМЕРОВО, 21 августа. /ТАСС/. Арбитражный суд Кемеровской области в понедельник продлил на шесть месяцев процедуру конкурсного производства на закрытом "Новокузнецком вагоностроительном заводе" (НкВЗ), на производственных площадках которого основной кредитор - лизинговая компания "Трансфин-М" - планирует создать первый в регионе индустриальный парк, передает корреспондент ТАСС с заседания суда.
"Суд определил - продлить конкурсное производство на шесть месяцев, назначить судебное разбирательство по рассмотрению отчета конкурсного управляющего на 22 января 2018 года", - сказала судья Юлия Дорофеева.
Она пояснила, что суд удовлетворил поступившее ходатайство конкурсного управляющего. Заявление было мотивировано необходимостью продажи имущества должника и взысканием дебиторской задолженности. В заседании суда ни конкурсный управляющий, ни кредиторы не участвовали.
Новокузнецкий вагоностроительный завод, созданный в феврале 2008 года, закрылся 6 июля 2015 года из-за отсутствия заказов. С предприятия уволили более 1 тыс. человек, сумма задолженности НкВЗ - около 6 млрд рублей. Сначала на заводе ввели внешнее управления в надежде восстановить платежеспособность за счет оживления рынка вагоностроения и создания индустриального парка.
Однако в феврале 2017 года суд признал НкВЗ банкротом и ввел конкурсное производство. Также признаны банкротами три акционера предприятия. В июле арбитражный суд назначил повторно экспертизу для установления признаков преднамеренного банкротства завода.
Лизинговая компания "Трансфин-М" - основной кредитор НкВЗ- планирует создать на площадках предприятия индустриальный парк. 7 июля "ТФМ- оператор" (подконтрольно РЖД и "Трансфин-М") приобрел за 421,8 млн рублей часть имущества НкВЗ - земельный участок с расположенными на нем производственными зданиями и сооружениями. По данным администрации Кемеровской области, первый в регионе индустриальный парк на площадке НкВЗ планируется открыть до конца 2017 года.