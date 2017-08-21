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Суд продлил конкурсное производство на вагоностроительном заводе Новокузнецка

Сибирь
21 августа, 10:12 UTC+3 КЕМЕРОВО КЕМЕРОВО 21, августа. /ТАСС

Предприятие закрылось 6 июля 2015 года из-за отсутствия заказов

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КЕМЕРОВО, 21 августа. /ТАСС/. Арбитражный суд Кемеровской области в понедельник продлил на шесть месяцев процедуру конкурсного производства на закрытом "Новокузнецком вагоностроительном заводе" (НкВЗ), на производственных площадках которого основной кредитор - лизинговая компания "Трансфин-М" - планирует создать первый в регионе индустриальный парк, передает корреспондент ТАСС с заседания суда.

"Суд определил - продлить конкурсное производство на шесть месяцев, назначить судебное разбирательство по рассмотрению отчета конкурсного управляющего на 22 января 2018 года", - сказала судья Юлия Дорофеева.

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Внешнее управление ввели на вагоностроительном заводе Новокузнецка для его восстановления

Она пояснила, что суд удовлетворил поступившее ходатайство конкурсного управляющего. Заявление было мотивировано необходимостью продажи имущества должника и взысканием дебиторской задолженности. В заседании суда ни конкурсный управляющий, ни кредиторы не участвовали.

Новокузнецкий вагоностроительный завод, созданный в феврале 2008 года, закрылся 6 июля 2015 года из-за отсутствия заказов. С предприятия уволили более 1 тыс. человек, сумма задолженности НкВЗ - около 6 млрд рублей. Сначала на заводе ввели внешнее управления в надежде восстановить платежеспособность за счет оживления рынка вагоностроения и создания индустриального парка.

Однако в феврале 2017 года суд признал НкВЗ банкротом и ввел конкурсное производство. Также признаны банкротами три акционера предприятия. В июле арбитражный суд назначил повторно экспертизу для установления признаков преднамеренного банкротства завода.

Лизинговая компания "Трансфин-М" - основной кредитор НкВЗ- планирует создать на площадках предприятия индустриальный парк. 7 июля "ТФМ- оператор" (подконтрольно РЖД и "Трансфин-М") приобрел за 421,8 млн рублей часть имущества НкВЗ - земельный участок с расположенными на нем производственными зданиями и сооружениями. По данным администрации Кемеровской области, первый в регионе индустриальный парк на площадке НкВЗ планируется открыть до конца 2017 года.

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