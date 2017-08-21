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Выпавшие с воскресенья в Красноярске осадки превысили месячную норму в 1,7 раза

Сибирь
21 августа, 10:25 UTC+3 КРАСНОЯРСК КРАСНОЯРСК 21, августа. /ТАСС

Из-за ливня, прошедшего в городе 20 и 21 августа, парализовало движение на многих улицах, более 200 домов остались без электричества. Введен режим ЧС

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© Алексей Павлишак/ТАСС

КРАСНОЯРСК, 21 августа. /ТАСС/. Осадки, выпавшие в Красноярске с воскресенья, превысили месячную норму в 1,66 раза, в городе сохраняется режим ЧС. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе мэрии.

В Красноярске в период с 20 по 21 августа прошел ливень, который, по информации специалиста Гидрометеоцентра Ивана Гордеева, характеризуется как опасное явление. Было парализовано движение на многих улицах города, более 200 домов остались без электричества, были подтопления в жилом секторе, школах и детских садах.

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"Период, в течение которого выпало порядка 113 мм осадков, достиг критериев локального экстремального явления (...) В течение полутора суток в городе выпало 166% осадков от месячной нормы. За последние десятилетия такое явление в Красноярске не наблюдалось", - сообщили в мэрии.

В пресс-службе добавили, что сейчас 23 дома в Советском районе остаются без света. Глава города Эдхам Акбулатов поручил сотрудникам управления делами администрации города провести проверку по каждому обращению в службу 005, связанному с отключением электроэнергии.

По информации департамента городского хозяйства, на текущий момент остаются подтопленными пять участков дорог, наносы образованы на шести участках, наиболее опасные провалы зарегистрированы на шести участках.

Как сообщал ТАСС ранее, три человека эвакуированы и временно размещены в санатории "Лесной". К приему пострадавших готовы социальная гостиница "Родник". Более двадцати человек при ухудшении ситуации готовы переехать во временные пункты эвакуации. В городе был введен режим ЧС.

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