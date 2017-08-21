В больницах Томска после отравления на "Празднике топора" остаются 15 человек

ТОМСК, 21 августа. /ТАСС/. Пятнадцать человек, в том числе двое детей, остаются в больнице после отравления на фестивале "Праздник топора" в Томской области, сообщили в понедельник в пресс-службе администрации региона.

"Количество госпитализированных идет на спад, для сравнения: в субботу, 19 августа, их было 23, и это лучше всего характеризует своевременность принятых мер по локализации инфекции. Тяжелых среди больных нет, состояние у всех стабильное", - цитирует пресс-служба заместителя начальника департамента здравоохранения Томской области Ольгу Иванникову.

По ее словам, пациентам оказывается медицинская помощь в 3-й городской больнице, 2-й медсанчасти и клиниках Сибирского медуниверситета. Отмечается, что среди больных - двое детей, иностранных граждан нет.

Ранее у 129 участников фестиваля деревянной скульптуры и зодчества "Праздник Топора", проходившего в парке "Околица" в селе Зоркальцево под Томском, диагностировали отравление, 24 из них были госпитализированы. Все они питались в столовой на площадке фестиваля. В числе отравившихся есть и иностранные участники, двое из них попали в больницу.

Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Томские власти приняли решение закрыть фестиваль и парк "Околица", где проходило мероприятие. В фестивале принимали участие около 200 мастеров - плотники, гончары и кузнецы - из более чем 20 стран.

В субботу региональный Роспотребнадзор объявил, что в анализах сотрудников предприятия, обслуживавшего столовую, обнаружен генетический материал шигеллы - возбудителя дизентерии. Кулинарный цех "Аппетит" (ООО "Аккурат"), который обслуживал столовую, прекратил свою деятельность по изготовлению и доставке обедов до завершения проверок.