Авиация в Красноярском крае начала обработку спецпрепаратами зараженной шелкопрядом тайги

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КРАСНОЯРСК, 21 августа. /ТАСС/. Обработка зараженной шелкопрядом тайги спецпрепаратами с самолетов началась в Енисейском и Северо-Енисейском районах Красноярского края. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Минлесхоза региона.
"С аэродромов в Енисейске и Ярцево специалисты уже совершили 40 вылетов. С воздуха обработано 11700 га. На данный момент в мероприятиях участвуют 50 человек, задействованы 16 самолетов Ан-2. Всего в ходе летне- осеннего этапа борьбы с вредителем в Красноярском крае предстоит обработать 373 тыс. га лесных участков", - сообщили в ведомстве.
Очаг распространения шелкопряда был выявлен осенью 2015 года, тогда его площадь составляла несколько десятков тысяч гектаров. В июне 2016 и в мае 2017 года специалисты Лесопожарного центра обработали часть зараженной тайги специальными препаратами.
Последствия нашествия шелкопряда можно устранить исключительно сплошной санитарной рубкой. Если зараженный лес не трогать, это приводит к образованию непроходимых завалов, мертвые и сухие деревья быстро загораются от молний, что приводит к масштабным пожарам.
Ранее массовое размножение сибирского шелкопряда происходило в крае в 50-х, 70-х, 1994-96 годах, что приводило к полной гибели хвойных деревьев на месте вспышки. Сейчас общая площадь лесного фонда края превышает 160 млн гектаров.