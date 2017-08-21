Замдиректора нацпарка в Бурятии арестован по делу о превышении полномочий

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УЛАН-УДЭ, 21 августа. /ТАСС/. Заместитель директора Тункинского национального парка в Бурятии обвиняется в превышении должностных полномочий. Об этом сообщили в республиканском Следственном управлении СКР.
"По данным следствия, 15 июля 2017 года обвиняемый предоставил индивидуальному предпринимателю лесной выдел для вырубки деловой древесины объемом 288 кубометров при допустимом объеме в 50,5 кубометров. В результате этого лесному фонду был причинен ущерб на общую сумму 4,2 млн рублей", - говорится в сообщении ведомства.
Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ "Превышение должностных полномочий".
По данным следствия, замдиректора нацпарка поручил заклеймить деревья под вырубку подчиненному инспектору, однако лесничий отказался выполнять незаконное поручение руководителя, который в итоге сам съездил на участок и поставил клейма на деревьях, которые затем были вырублены.
"В настоящее время в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следствию предстоит установить, какими мотивами руководствовался обвиняемый чиновник, были ли эти побуждения корыстными или совершались из иной личной заинтересованности", - говорится в сообщении ведомства.
Национальный парк "Тункинский", расположенный в западной части Бурятии, создан в 1991 году целях сохранения уникальных экосистем Восточного Саяна и отрогов Хамар- Дабана. Его общая площадь - около 1,1 млн га.