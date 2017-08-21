Двух жительниц Кузбасса оштрафовали за мат в самолете Санкт-Петербург - Кемерово

НОВОСИБИРСК, 21 августа. /ТАСС/. Суд в Кузбассе оштрафовал двух местных жительниц за мелкое хулиганство в самолете, летевшем из Санкт-Петербурга в Кемерово. В полицию обратился пассажир, рассказавший, что его попутчицы громко разговаривали, ходили по салону и ругались матом, сообщила в понедельник пресс-служба управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу.

"Две кемеровчанки подверглись административному штрафу за нецензурную брань на борту самолета. Суд приговорил каждую из них к штрафу в размере 700 рублей", - говорится в сообщении.

К сотрудникам транспортной полиции обратился пассажир, прибывший рейсом Санкт-Петербург - Кемерово, который сообщил, что во время пути две его попутчицы доставляли неудобство ему и другим пассажирам. Молодые женщины громко разговаривали, смеялись, постоянно ходили по салону. Девушкам неоднократно делали замечания, сначала они игнорировали просьбы попутчиков, а затем стали ругаться матом.

Нарушительниц проводили в дежурную часть линейного отделения полиции в аэропорту, где в отношении них были составлены протоколы за мелкое хулиганство.