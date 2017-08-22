Дым от лесных пожаров в Иркутской области окутал Читу

ЧИТА, 22 августа. /Корр. ТАСС Илья Баринов/. Читу затянуло дымом от лесных пожаров в Иркутской области. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Минприроды Забайкальского края.

"В Чите наблюдается задымление, вызванное лесными пожарами, действующими на территории Иркутской области. По информации Авиалесоохраны на 00:00 мск, в Иркутской области действуют десять лесных пожаров на площади более 11 тыс. га", - заявили в ведомстве.

При этом в самом Забайкальском крае лесных пожаров, по сведениям министерства, нет.

В понедельник дым от лесных пожаров в Иркутской области, Красноярском крае и Якутии окутал Улан-Удэ, который находится на 400 км западнее Читы.