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Дым от лесных пожаров в Иркутской области окутал Читу

Сибирь
22 августа, 4:17 UTC+3 ЧИТА /Корр. ТАСС, Илья Баринов

Отмечается, что на территории самого Забайкальского края пожаров пока нет

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ЧИТА, 22 августа. /Корр. ТАСС Илья Баринов/. Читу затянуло дымом от лесных пожаров в Иркутской области. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Минприроды Забайкальского края.

"В Чите наблюдается задымление, вызванное лесными пожарами, действующими на территории Иркутской области. По информации Авиалесоохраны на 00:00 мск, в Иркутской области действуют десять лесных пожаров на площади более 11 тыс. га", - заявили в ведомстве.

При этом в самом Забайкальском крае лесных пожаров, по сведениям министерства, нет.

В понедельник дым от лесных пожаров в Иркутской области, Красноярском крае и Якутии окутал Улан-Удэ, который находится на 400 км западнее Читы.

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