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Около 1,5 тыс. военных приняли участие в учении в Забайкалье

Сибирь
22 августа, 8:28 UTC+3 ЧИТА /Корр. ТАСС, Илья Баринов

В тренировке были задействованы БМП-2, самолеты штурмовой авиации Су-25 "Грач", самоходные зенитные установки "Шилка"

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ЧИТА, 22 августа. /Корр. ТАСС Илья Баринов/. Около 200 единиц техники и 1,5 тыс. военнослужащих приняли участие в тактическом учении на полигоне "Цугол" в Забайкальском крае, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе Восточного военного округа (ВВО).

"На учебно-тренировочном комплексе ВВО "Цугол" состоялось тактическое учение с танковым соединением, дислоцированным в Республике Бурятия. В ходе практической части учения отработан ряд тактических эпизодов", - сказали в пресс-службе.

В ходе тренировки военнослужащие мотострелковых подразделений выполнили задачи по преодолению водной преграды на БМП-2 под прикрытием самолетов штурмовой авиации Су-25 "Грач". Экипажи танковых подразделений отработали задачи по обороне указанного рубежа и захвату плацдарма, занятого условными незаконными вооруженными формированиями. В ходе этапа боевой стрельбы экипажи танков и БМП уничтожили бронеобъекты и автомобильную технику условного противника.

Прикрытие воздушного пространства осуществляли расчеты зенитных самоходных установок "Шилка".

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