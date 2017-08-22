Около 1,5 тыс. военных приняли участие в учении в Забайкалье

ЧИТА, 22 августа. /Корр. ТАСС Илья Баринов/. Около 200 единиц техники и 1,5 тыс. военнослужащих приняли участие в тактическом учении на полигоне "Цугол" в Забайкальском крае, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе Восточного военного округа (ВВО).

"На учебно-тренировочном комплексе ВВО "Цугол" состоялось тактическое учение с танковым соединением, дислоцированным в Республике Бурятия. В ходе практической части учения отработан ряд тактических эпизодов", - сказали в пресс-службе.

В ходе тренировки военнослужащие мотострелковых подразделений выполнили задачи по преодолению водной преграды на БМП-2 под прикрытием самолетов штурмовой авиации Су-25 "Грач". Экипажи танковых подразделений отработали задачи по обороне указанного рубежа и захвату плацдарма, занятого условными незаконными вооруженными формированиями. В ходе этапа боевой стрельбы экипажи танков и БМП уничтожили бронеобъекты и автомобильную технику условного противника.

Прикрытие воздушного пространства осуществляли расчеты зенитных самоходных установок "Шилка".