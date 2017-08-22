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Задержанные из-за тумана самолеты вылетят из Кузбасса в Москву с задержкой до 14,5 часов

Сибирь
22 августа, 9:18 UTC+3 КЕМЕРОВО КЕМЕРОВО 22, августа. /ТАСС

Утром самолеты из Москвы, летевшие в Кемерово и Новокузнецк, вынуждены были улететь в Новосибирск

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КЕМЕРОВО, 22 августа. /ТАСС/. Пять авиарейсов из Кемерово и Новокузнецка в Москву, которые были отложены из-за того, что самолеты, летевшие в Кузбасс, не смогли приземлится в регионе из-за тумана, будут выполняться с задержкой до 14,5 часов. Об этом во вторник сообщили ТАСС в справочных аэропортов Кемеровской области.

"Рейс авиакомпании "Аэрофлот" приземлился в Кемерове в 10:30 (06:30 мск), вылетел в Москву в 11:33 (07:33 мск). Самолет "Уральских авиалиний" прилетел в 11:36 (7:36 мск) и в настоящее время уже готовится к отправке. Рейс S7, который в настоящее время вылетает из Новосибирска, как ожидается, вылетит из Кемерова в Москву в 14:10 (10:10 мск)", - сказали в справочной кемеровского аэропорта.

В свою очередь, по данным новокузнецкого аэропорта, борт S7 вылетит из Новокузнецка в Москву в 09:15 мск с задержкой около 7 часов, "Аэрофлота" - 18:30 мск, позже на 14,5 часов.

Как сообщалось ранее, утром самолеты из Москвы, летевшие в Кемерово и Новокузнецк, не смогли приземлиться в Кемеровской области из-за сильного тумана и вынуждены были улететь в Новосибирск.

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