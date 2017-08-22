Подготовку на новой военной кафедре в Чите планируют начать с 2018 года

ЧИТА, 22 августа. /Корр. ТАСС Илья Баринов/. Открытие военной кафедры в Забайкальском государственном университете (ЗабГУ) запланировано на 2018 год, она ежегодно будет выпускать 90 молодых людей по двум воинским специальностям, сообщил во вторник на пресс-конференции в Чите ректор вуза Сергей Иванов.

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу 18 августа сообщил, что военные кафедры планируется открыть в университетах Улан-Удэ, Читы, Петропавловска-Камчатского и Тамбова.

"Готовится соответствующее распоряжение правительства РФ, мы рассчитываем, что в течение полугода оно будет принято. Первый набор студентов на военную кафедру запланирован на 1 сентября 2018 года. Она будет готовить командиров мотострелковых отделений (30 человек) и старших стрелков (60 человек)", - сказал Иванов.

Он пояснил, что среди студентов будет объявлен конкурс на военную кафедру. При отборе молодых людей будут учитываться состояние их здоровья, физическая подготовка.

"Занятия будут начинаться со второго курса, продолжаться на третьем. Один учебный день молодые люди будут проводить на военной кафедре. После окончания двух курсов, учащие будут призваны на военные сборы, а затем они примут присягу и получат военные билеты", - добавил ректор.

По мнению Иванова, наличие военной кафедры не только повысит престиж ЗабГУ, но и будет способствовать сдерживанию оттока населения из региона, а также создаст для выпускников кафедры дополнительные возможности для дальнейшей службы в Вооруженных силах или иных силовых структурах.

ЗабГУ готов выпускать механиков и связистов

Ректор назвал создание военной кафедры "первым шагом", за которым может последовать открытие в университете других военных специальностей. "Потенциал у нашего вуза большой. Мы, к примеру, можем готовить связистов и механиков", - подчеркнул Иванов.

Главным заказчиком специалистов выступает Главное командование Сухопутных войск России. Решение о подготовке студентов на военной кафедре, как пояснил ректор, принималось исходя из потребностей в мобилизационном ресурсе и повышении его качества.

Штат кафедры будет состоять из шести человек: двое - действующие офицеры, четверо - преподаватели из числа офицеров запаса. Кафедра будет располагаться в отдельном здании.

Крупнейший вуз региона

Забайкальский государственный университет - крупнейший вуз региона. В нем разным профессиям - от филолога до горного инженера - обучаются около 17 тысяч человек, что делает ЗабГУ третьим вузом по числу студентов в Сибирском федеральном округе. В вузе открыто около 160 направлений, действуют два десятка направлений аспирантуры. Университет готовит специалистов для 85% направлений народного хозяйства Забайкальского края.

С 1976 по 2008 годы на базе Читинского государственного университета и Забайкальского государственного гуманитарно- педагогического университета (позже объединены в ЗабГУ) существовали военные кафедры. За это время они подготовили 12 тыс. офицеров запаса.