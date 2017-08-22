Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.08:
$ 59.14
€ 69.43
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Возбуждено дело в отношении сотрудника омского УМВД, выловившего 154 краснокнижные рыбы

Сибирь
22 августа, 11:28 UTC+3 ОМСК /Корр. ТАСС, Алексей Петров

Ущерб государству составил 64,5 тыс. рублей

Поделиться
Материал из 1 страницы

ОМСК, 22 августа. /Корр. ТАСС Алексей Петров/. Следователи возбудили уголовное дело в отношении заместителя начальника Следственного управления УМВД России по Омской области Владимира Яркова, подозреваемого в незаконном вылове 154 стерлядей, внесенных в Красную книгу России, сообщила во вторник ТАСС старший помощник руководителя регионального СУ СК РФ Лариса Болдинова.

"Заместителем председателя СК РФ генерал-лейтенантом юстиции Ильей Лазутовым возбуждено уголовное дело в отношении заместителя начальника Следственного управления УМВД России по Омской области, подозреваемого в совершении преступления по статье УК РФ "Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов", - сказала Болдинова.

По версии следствия, в июле 2017 года Ярков на реке Иртыш незаконно выловил 154 стерляди при помощи сплавной сети из лески, которая запрещена к использованию. Тем самым он причинил ущерб государству на 64,5 тыс. рублей. Уголовное дело возбуждено по материалам, представленным УФСБ России по Омской области.

Стерлядь - рыба семейства осетровых, входит в Красную книгу России как вид, находящийся под угрозой исчезновения. В Омской области в 2017 году в Иртыш выпустят не менее 200 тыс. мальков стерляди. Восполнение популяции этого вида затрудняется тем, что репродуктивный возраст у стерляди наступает в семь-восемь лет. По оценке специалистов, этого возраста достигают только 30% выпущенных мальков.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Что означают цвета триколора и где его впервые подняли
15 главных фото недели: теракт в Барселоне, молнии в Москве, вулканы на Камчатке
Парашюты вместо протезов
Инфографика
Чем заняться на праздниках в Новосибирске
Зимние курорты Сибири
Спортивный комплекс «Аист» в Свердловской области
Как выросли цены в Новосибирской области
Фото
Президент РФ Владимир Путин во время рыбалки
10
Путин в Сибири ездил по горам на квадроцикле, сплавлялся по рекам и охотился на щуку
4
Путин принял участие в церемонии выпуска молоди омуля в Байкал
10
День ВДВ без фонтанов: как десантники ходили на субботник и кормили детей попкорном
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
США отправили на Украину первую партию угля
2
Ляшко потребовал от властей Украины отменить контракт на закупку в США газового угля
3
Источник: показания против Серебренникова дала не только бывший главбух "Седьмой студии"
4
В МЧС назвали вероятную причину пожара в Ростове-на-Дону
5
Глава минэнерго Украины: американский уголь устроил Киев по цене и качеству
6
Бой Зиновия Колобанова: историки спорят о звезде Героя для лейтенанта, подбившего 22 танка
7
Программа помощи ипотечным заемщикам возобновит работу с 22 августа
Темы дня
Новости партнеров
Реклама