Возбуждено дело в отношении сотрудника омского УМВД, выловившего 154 краснокнижные рыбы

ОМСК, 22 августа. /Корр. ТАСС Алексей Петров/. Следователи возбудили уголовное дело в отношении заместителя начальника Следственного управления УМВД России по Омской области Владимира Яркова, подозреваемого в незаконном вылове 154 стерлядей, внесенных в Красную книгу России, сообщила во вторник ТАСС старший помощник руководителя регионального СУ СК РФ Лариса Болдинова.

"Заместителем председателя СК РФ генерал-лейтенантом юстиции Ильей Лазутовым возбуждено уголовное дело в отношении заместителя начальника Следственного управления УМВД России по Омской области, подозреваемого в совершении преступления по статье УК РФ "Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов", - сказала Болдинова.

По версии следствия, в июле 2017 года Ярков на реке Иртыш незаконно выловил 154 стерляди при помощи сплавной сети из лески, которая запрещена к использованию. Тем самым он причинил ущерб государству на 64,5 тыс. рублей. Уголовное дело возбуждено по материалам, представленным УФСБ России по Омской области.

Стерлядь - рыба семейства осетровых, входит в Красную книгу России как вид, находящийся под угрозой исчезновения. В Омской области в 2017 году в Иртыш выпустят не менее 200 тыс. мальков стерляди. Восполнение популяции этого вида затрудняется тем, что репродуктивный возраст у стерляди наступает в семь-восемь лет. По оценке специалистов, этого возраста достигают только 30% выпущенных мальков.