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Сбой привел к снижению энергопотребления на Новокузнецком алюминиевом заводе

Сибирь
22 августа, 12:23 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, августа. /ТАСС

Ведутся аварийно-восстановительные работы

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МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Сбой энергоснабжения во вторник произошел на Новокузнецком алюминиевом заводе компании "Русал", говорится в сообщении Минэнерго.

"22 августа в 10:22 на Новокузнецком алюминиевом заводе (ОК "Русал") произошел сброс нагрузки в объеме 270 МВт", - говорится в сообщении.

В нем также уточняется, что в настоящее время ведутся аварийно-восстановительные работы.

Предприятия "Русала" в Сибири в результате отключений магистральных ЛЭП-500 27 июня оказались временно обесточены. В частности, это произошло на Новокузнецком, Хакасском, Саяногорском, Братском, Иркутском и Красноярском заводах. Сейчас "Русал" определяет сумму убытков, полученных в результате временного снижения производства.

Согласно данным Минэнерго, 27 июня в 11:43 мск отключились несколько высоковольтных линий сибирских филиалов ФСК ЕЭС. Одновременно на Березовской ГРЭС отключился второй энергоблок мощностью 800 МВт. Кроме того, на Богучанской ГЭС отключились семь генераторов мощностью по 333 МВт. Из-за этого заводы "Русала" остались без электроэнергии.

"Русал" ранее уже сообщил о восстановлении энергоснабжения своих заводов в Сибири, отметив, что отключения энергоснабжения происходят регулярно.

29 мая произошел сбой энергоснабжения алюминиевых заводов в Хакасии, нагрузка на них снизилась на 1,4 ГВт. "Русал" сообщал, что будет требовать компенсацию с "МРСК Сибири" в связи с произошедшим отключением.

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