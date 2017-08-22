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В Чите ввели режим повышенной готовности из-за возможного подъема воды в местной реке

Сибирь
22 августа, 13:02 UTC+3 ЧИТА ЧИТА 22, августа. /ТАСС

Подтопление жилого сектора не прогнозируется

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ЧИТА, 22 августа. /ТАСС/. Власти Читы ввели режим повышенной готовности из-за прогнозируемого подъема уровня воды в реке Читинка, сообщили во вторник в пресс-службе городской администрации.

"По информации Читинского гидрометцентра, в течение ближайших двух суток ожидается подъем уровня воды в реке Чита до двух метров и выход воды на пойму. Подтопление жилого сектора не прогнозируется. Во вторник на территории города введен режим повышенной готовности", - говорится в сообщении.

Городскому управлению ГО и ЧС рекомендовано организовать непрерывный сбор информации об обстановке, подготовить к работе подвижной пункт управления, привести в готовность оперативный штаб ликвидации ЧС. Также будет организована работа наблюдателей в дачных кооперативах, подверженных угрозе подтопления, работа патрульной группы для отслеживания паводковой ситуации и выявления мест подъема воды в реках Ингода и Чита.

"При угрозе подтопления рекомендовано срочно оповестить население, подготовить к развертыванию пункты временного размещения населения", - добавили в пресс-службе.

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