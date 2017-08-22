В Юрге 20 сентября откроется завод по производству форели, аналогов которому нет в Сибири

НОВОВОКУЗНЕЦК, 22 августа. /ТАСС/. Завод по выращиванию радужной форели, аналогов которому в Сибири пока нет, откроется в моногороде Юрга Кемеровской области 20 сентября. Об этом журналистам сообщил во вторник заместитель председателя Комитета ГД РФ по энергетике, председатель общественно-делового Совета по направлению "Моногорода" Дмитрий Исламов.

"Первый резидент ТОСЭР в Кузбассе будет открывать 20 сентября в Юрге завод по производству форели. Он уже будет получать все преференции", - сказал Исламов на пресс- конференции по итогам стратегической сессии "Моногорода: живем по-новому", которая проходит в Новокузнецке.

Ранее ТАСС сообщал, что завод по производству форели стоимостью 1,7 млрд рублей - первое предприятие в Сибири, где рыба будет выращиваться в системе замкнутого водоснабжения. Мощность первой очереди - 1,7 тыс. тонн в год, первую продукцию завод получит в конце 2017 года. Сейчас завод приступил к проектированию второй очереди, ее планируют ввести в конце 2017 года - начале 2018 года, ее мощность составит около 400 тыс. тонн. К 2020 году мощность завода планируют удвоить.

Моногород Юрга расположен на севере Кемеровской области. Развитие города напрямую связано с "Юргинским машиностроительным заводом", где в советское время из 60 тысяч трудоспособного населения 25 тысяч трудились на этом предприятии. Возникшие в 1990-х годах экономические трудности и спад производства на заводе привели к ухудшению ситуации в Юрге.

С 2010 года в городе ведется активная работа по диверсификации экономики. Весной 2015 года регион подписал соглашение с Фондом развития моногородов о выделении средств господдержки на строительство необходимой инфраструктуры в Юрге. В августе этого года в городе ввели коллектор за 137 млн рублей, им будут пользоваться около 50 крупных и мелких предприятий города.