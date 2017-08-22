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Кабмин выделит 249 млн руб. на расселение сгоревшего поселка в Иркутской области

Сибирь
22 августа, 13:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, августа. /ТАСС

Решение о ликвидации Бубновки было принято после пожара в апреле 2017 года

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МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Правительство РФ направит 249,1 млн рублей Иркутской области на финансовое обеспечение мероприятий по переселению жителей поселка Бубновка Киренского района области, который было решено ликвидировать после пожара в апреле 2017 года. Соответствующее распоряжение от 17 августа опубликовано 22 августа на официальном портале правовой информации.

Кабмин выделит эти деньги Минстрою из своего резервного фонда, а ведомство распределит их в регион. Согласно документу, субсидия выдается "в связи с закрытием (поселка), имея в виду обеспечение жилыми помещениями граждан этого населенного пункта".

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Минстрою поручено заключить с властями Иркутской области соответствующее соглашение, "предусмотрев в том числе целевые показатели эффективности и сроки реализации".

Ранее сообщалось, что поселок Бубновка будет ликвидирован. На это согласились местные жители, обсудив предложение на сходе граждан 18 мая. Решение поддержали органы местного самоуправления Киренского района и Бубновского сельского поселения.

В Бубновке до пожара, произошедшего 28 апреля, проживали 435 человек. Все они были эвакуированы из населенного пункта, расположенного на острове на реке Лена. Во время пожара пострадал один человек.

При пожаре в Бубновке, где сгорело 59 домов, без крова остались 292 человека, в том числе 86 детей. Власти Иркутской области приняли решение перенести поселок, поскольку в нем сгорели детский сад, школа, почта и не осталось социальных объектов и рабочих мест.

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