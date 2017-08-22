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Специалисты Росатома прогнозируют самоокупаемость томского ядерного проекта "Прорыв"

Сибирь
22 августа, 13:32 UTC+3 ТОМСК ТОМСК 22, августа. /ТАСС

Технологии, которые будут обкатываться в ходе проекта, потенциально являются прибыльными, считает руководитель "Прорыва" Евгений Адамов

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ТОМСК, 22 августа. /ТАСС/. Росатом планирует вывести на самоокупаемость реактор на быстрых нейтронах БРЕСТ-ОД-300, строящийся в Томской области в рамках проекта "Прорыв" по замыканию ядерного топливного цикла. Об этом сообщил во вторник руководитель проекта "Прорыв" Евгений Адамов, выступая перед парламентом региона.

"Проект "Прорыв", я уверен, выйдет на самоокупаемость, а если цены на газ не будут сильно расти, то может и стать прибыльным. Но такой задачи не стоит. Проект направлен прежде всего на отработку технологий. А вот технологии, которые на нем будут обкатываться, потенциально очень даже прибыльны", - сказал Адамов.

Он подчеркнул, что речь идет о затратах на проект без учета затрат на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. "БРЕСТ-ОД-300 не является коммерческим, и перед ним не ставится задача принести прибыль, однако по существующим расчетам установка будет самоокупаемой", - сказал он.

Ранее сообщалось, что Росатом рассчитывает приступить к строительству реактора на быстрых нейтронах БРЕСТ-ОД-300 в рамках проекта "Прорыв" в начале 2018 года.

Проект "Прорыв" - одно из направлений реализации общеотраслевой задачи по замыканию ядерного топливного цикла, которое позволит обеспечить использование отработавшего ядерного топлива. В настоящее время идет строительство опытно-демонстрационного энергетического комплекса, в рамках которого возводится завод по производству новейшего смешанного нитридного уран- плутониевого топлива (СНУП-топливо), на котором атомная энергетика будет работать в будущем.

Объекты проекта "Прорыв" создаются на площадке Сибирского химического комбината в закрытом административно- территориальном образовании (ЗАТО) Северск. В рамках проекта создается опытно-демонстрационный энергокомплекс, в его составе - реактор БРЕСТ-ОД-300, комплекс по производству СНУП-топлива, комплекс по переработке отработавшего топлива.

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