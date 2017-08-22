СК проверит жалобу жительницы Томска, которой не дали новое жилье взамен аварийного

Лыжница Йохауг считает несправедливым решение CAS продлить срок дисквалификацииСпорт 22 августа, 14:02
Forbes назвал Марка Уолберга самым высокооплачиваемым актером годаКультура 22 августа, 13:54
Эксперт: химические антибиотики в животноводстве надо замещать лекарственными травамиНовости партнеров 22 августа, 13:50
Гонщик "Формулы-1" Райкконен продлил контракт с "Феррари"Спорт 22 августа, 13:49
Газон на "Волгоград-Арене" будет засеян в первой половине сентябряСпорт 22 августа, 13:45
Сбербанк выделил кредит в 855 млн руб. на реставрацию Дома Наркомфина в МосквеОбщество 22 августа, 13:42
Крупный пожар в Ростове-на-Дону потушенПроисшествия 22 августа, 13:36
Fancy Bears опубликовали данные о положительных допинг-пробах 150 футболистов в 2015 годуСпорт 22 августа, 13:33
Лукашенко поручил конструкторам создать суперкомбайнЭкономика и бизнес 22 августа, 13:33
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил проверить жалобу жительницы Томска, сообщившей во время подготовки "Прямой линии" с президентом о непредоставлении ей квартиры взамен аварийного жилья. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
Ранее сообщалось, что жительница региона еще в 2008 году обращалась по поводу аварийного состояния дома и до сих пор ждет обещанную квартиру. "Председатель СК РФ поручил руководителю следственного управления по Томской области принять меры к установлению всех обстоятельств и доводов гражданки, которой не представляется жилье", - сообщила Петренко.
Кроме того, на "Прямую линию" поступила жалоба о задержке выплаты зарплаты на Томском заводе измерительной аппаратуры. По словам Петренко, Бастрыкин также поручил проверить информацию о невыплате зарплаты работникам завода и при наличии оснований незамедлительно возбудить уголовное дело. Ход и результаты выполнения этих поручений поставлены на контроль в центральном аппарате СК России.
Накануне президент России Владимир Путин поручил врио губернатора Томской области Сергею Жвачкину решить проблему жительницы региона, которая с 2008 года живет в аварийном доме. Такое поручение он дал во время рабочей встречи с руководителем региона, сославшись на обращение, которое поступило к главе государства при подготовке "Прямой линии". Жвачкин пообещал разобраться и доложить.