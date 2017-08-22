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СК проверит жалобу жительницы Томска, которой не дали новое жилье взамен аварийного

Сибирь
22 августа, 13:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, августа. /ТАСС

Ранее решить проблему женщины, которая с 2008 года живет в аварийном доме, президент России поручил врио губернатора Томской области

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МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил проверить жалобу жительницы Томска, сообщившей во время подготовки "Прямой линии" с президентом о непредоставлении ей квартиры взамен аварийного жилья. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Ранее сообщалось, что жительница региона еще в 2008 году обращалась по поводу аварийного состояния дома и до сих пор ждет обещанную квартиру. "Председатель СК РФ поручил руководителю следственного управления по Томской области принять меры к установлению всех обстоятельств и доводов гражданки, которой не представляется жилье", - сообщила Петренко.

Кроме того, на "Прямую линию" поступила жалоба о задержке выплаты зарплаты на Томском заводе измерительной аппаратуры. По словам Петренко, Бастрыкин также поручил проверить информацию о невыплате зарплаты работникам завода и при наличии оснований незамедлительно возбудить уголовное дело. Ход и результаты выполнения этих поручений поставлены на контроль в центральном аппарате СК России.

Накануне президент России Владимир Путин поручил врио губернатора Томской области Сергею Жвачкину решить проблему жительницы региона, которая с 2008 года живет в аварийном доме. Такое поручение он дал во время рабочей встречи с руководителем региона, сославшись на обращение, которое поступило к главе государства при подготовке "Прямой линии". Жвачкин пообещал разобраться и доложить.

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"Прямая линия с Владимиром Путиным" - 2017
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