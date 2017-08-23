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УУАЗ представил на форуме "Армия-2017" модернизированный вертолет Ми-8АМТШ-ВН

Сибирь
23 августа, 7:15 UTC+3 УЛАН-УДЭ УЛАН-УДЭ 23, августа. /ТАСС

Машину создавали с учетом опыта боевого применения вертолетов, в том числе в Сирии

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Ми-8АМТШ-ВА Улан-Удэнского авиационного завода

Ми-8АМТШ-ВА Улан-Удэнского авиационного завода

© Кирилл Кухмарь/ТАСС

УЛАН-УДЭ, 23 августа. /ТАСС/. Перспективный модернизированный военно-транспортный вертолет Ми-8АМТШ-ВН производства Улан-Удэнского авиационного завода холдинга "Вертолеты России" (Госкорпорации Ростех) впервые представлен на Международном военно-техническом форуме "Армия-2017". Об этом сообщили в среду в пресс-службе предприятия.

"Ми-8АМТШ-ВН представляет собой новейшую модификацию военно-транспортных вертолетов семейства Ми-8. Вертолет представлен в зоне закрытого показа военно-промышленного комплекса", - уточнили в пресс-службе.

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По словам управляющего директора УУАЗ Леонида Белых, машину создавали с учетом опыта боевого применения вертолетов, в том числе в Сирии, уделялось особое внимание обеспечению безопасности экипажа и личного состава. "Ми-8АМТШ-ВН стал настоящей сенсацией на Московском международном авиационно-космическом салоне 2017 года. На статической стоянке, где находился вертолет, побывали более 70 делегаций", - отметил Белых.

Ми-8АМТШ-ВН позиционируется как многофункциональный и может выполнять широкий круг задач: от транспортно- десантного до огневого обеспечения действий сил специального назначения. Вертолет оснащается мощными двигателями с улучшенными высотно-климатическими характеристиками и новой несущей системой. Машина снабжена новым составом пилотажно-навигационного оборудования, комплексом обороны "Президент-С", который в автоматическом режиме распознает пуск ракет по вертолету.

"Главной особенностью состава вооружения вертолета Ми-171Ш-ВН стал комплекс управляемого ракетного вооружения с обзорно-прицельной системой наряду со стрелково-пушечным вооружением, неуправляемыми ракетами и бомбами различного калибра, - сообщили в УУАЗ. - В проеме сдвижной двери расположен пулемет калибра 12,7 мм. На фермах спецподвески устанавливаются два курсовых пулемета аналогичного калибра".

Военно-технический форум "Армия-2017" проходит в подмосковной Кубинке с 22 по 27 августа. Холдинг "Вертолеты России" демонстрирует здесь широкий спектр вертолетов военного назначения.

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