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В Иркутской области совершил аварийную посадку Ми-8

Сибирь
23 августа, 9:45 дата обновления: 23 августа, 10:20 UTC+3 ИРКУТСК ИРКУТСК 23, августа. /ТАСС

На борту находилось три человека, никто не пострадал

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Ми-8

Ми-8

© Александр Рюмин/ТАСС

ИРКУТСК, 23 августа. /ТАСС/. Вертолет Ми-8, на борту которого находились три человека, совершил в среду аварийную посадку в Черемховском районе Иркутской области, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"Аварийная посадка вертолета произошла примерно в 100 км от города Черемхово. На борту находились три человека", - сказали в пресс-службе.

На место были направлены спасатели и медики.

ЧП прошло без пострадавших и без жертв, сообщили корреспонденту ТАСС в Министерстве здравоохранения региона.

По данным Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры, вертолет принадлежит Иркутского авиазаводу.

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