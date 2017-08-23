В Иркутской области совершил аварийную посадку Ми-8

ИРКУТСК, 23 августа. /ТАСС/. Вертолет Ми-8, на борту которого находились три человека, совершил в среду аварийную посадку в Черемховском районе Иркутской области, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"Аварийная посадка вертолета произошла примерно в 100 км от города Черемхово. На борту находились три человека", - сказали в пресс-службе.

На место были направлены спасатели и медики.

ЧП прошло без пострадавших и без жертв, сообщили корреспонденту ТАСС в Министерстве здравоохранения региона.

По данным Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры, вертолет принадлежит Иркутского авиазаводу.