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Двое мужчин пытались выкупить в Новосибирске 300 кг изъятого янтаря

Сибирь
23 августа, 9:49 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 23, августа. /ТАСС

За янтарь, изъятый ранее в аэропорту Толмачево у двух граждан Китая, они предлагали взятку в 1,5 млн рублей

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НОВОСИБИРСК, 23 августа. /ТАСС/. Следователи в Новосибирске возбудили уголовное дело в отношении двух мужчин, которые пытались за взятку в 1,5 млн рублей выкупить почти 300 кг янтаря, ранее изъятого в аэропорту Толмачево у двух граждан Китая. Как сообщили в среду в пресс-службе Западно-Сибирского следственного управления СК России на транспорте, один из злоумышленников также является гражданином КНР.

"Возбуждено уголовное дело в отношении двоих граждан по факту дачи взятки должностному лицу в особо крупном размере. В настоящее время по ходатайству следствия в отношении обвиняемых судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказали в пресс-службе. Максимальное наказание по данной статье предполагает лишение свободы до 15 лет.

По данным следствия, двое мужчин предложили сотруднику Сибирского управления на транспорте МВД России взятку за контрабандную партию янтаря массой более 291 кг. Минерал является вещественным доказательством по уголовному делу, которое расследует ведомство. Его сотрудник сообщил коллегам о предложении взятки, и злоумышленники были задержаны.

Ранее сообщалось, что в апреле сотрудники таможни обнаружили более 291 кг янтаря в багаже двух граждан КНР, планировавших лететь из Новосибирска в Китай. Расследуется уголовное дело по статье УК РФ "Контрабанда". Экспертиза подтвердила, что изъятый камень является природным янтарем, стоимость которого составляет свыше 9 млн рублей.

В пресс-службе транспортной полиции ТАСС уточнили, что попавшийся на взятке гражданин Китая, вероятно, имеет отношение к изъятому янтарю, но его участие в перевозке пока не установлено.

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