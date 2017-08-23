Севший в Иркутской области Ми-8 продолжит полет к месту назначения

Подрядчик: готовность арены ЧМ-2018 в Самаре - более 70%, работы завершатся до конца годаСпорт 23 августа, 11:09
Победитель Кубка Гагарина сезона-2017/18 получит более 30 млн рублей от ТВ-правСпорт 23 августа, 11:01
Более 900 жителей Приморья прошли ПЭТ-исследования для профилактики онкозаболеванийНовости партнеров 23 августа, 10:56
Набсовет РУСАДА 28 августа может утвердить состав комитета по терапевтическим исключениямСпорт 23 августа, 10:47
"Швабе" показал военные тепловизионные разработки на форуме "АРМИЯ-2017"Новости партнеров 23 августа, 10:45
Свердловская область планирует получить 8,5 млрд рублей на строительство ЕКАДНовости Урала 23 августа, 10:40
Футболист ПСЖ Неймар подаст встречный иск на "Барселону"Спорт 23 августа, 10:33
ДВЖД вдвое увеличила перевозки морепродуктов в регионы РФ ускоренными поездамиТранспорт 23 августа, 10:18
Бастующие грузчики в аэропорту Брюсселя отказались возобновить работуТранспорт 23 августа, 10:06
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ИРКУТСК, 23 августа. /ТАСС/. Вертолет Ми-8, совершивший в среду вынужденную посадку в Черемховском районе Иркутской области, продолжит полет к месту назначения. Помощь медиков или спасателей экипажу не требуется, сообщили ТАСС в пресс-службе Иркутского авиазавода (филиал корпорации "Иркут"), которому принадлежит вертолет.
"Вертолет, относящийся к парку спасательной техники "Иркута", совершал сегодня тренировочный полет. Экипаж не был уверен, что оборудование воздушного судна ведет себя штатно, поэтому они приняли решение совершить посадку", - сказал представитель пресс-службы.
По его словам, во время стоянки пилоты проверили все системы, они оказались исправными, поэтому было принято решение о продолжении полета.
"Какая-либо помощь медиков или спасателей в данном случае не требуется", - уточнили на авиазаводе.
В пресс-службе ГУ МЧС по региону ТАСС ранее сообщили об аварийной посадке вертолета Ми-8, на борту которого находились три человека, в 100 км от города Черемхово. На место были направлены спасатели. В пресс-службе областного минздрава сказали, что никто из них не пострадал.