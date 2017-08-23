Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.08:
$ 59.04
€ 69.59
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Мошенники с начала года нанесли ущерб жителям Кузбасса в 30 млн руб.

Сибирь
23 августа, 11:24 UTC+3 КЕМЕРОВО КЕМЕРОВО 23, августа. /ТАСС

Это вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года

Поделиться
Материал из 1 страницы

КЕМЕРОВО, 23 августа. /ТАСС/. Жители Кузбасса перечислили за полгода аферистам около 30 млн рублей - в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, при этом количество уголовных дел по преступлениям с дистанционными мошенничествами выросло в 1,5 раза - до 630. Об этом в среду журналистам сообщил замначальника Главного следственного управления ГУ МВД по региону Максим Рыжков.

"Общая сумма ущерба порядка 30 млн рублей за полгода, в прошлом году за аналогичное время около 15 млн рублей", - сказал он. Как пояснил Рыжков, по каждому уголовному делу исследуется материальное положение подозреваемых, накладывается арест на имущество, в том числе на имеющуюся бытовую технику, ювелирные изделия и прочее.

По его словам, взыскание ущерба осложнено тем, что часть подозреваемых не обладает в принципе каким-либо имуществом. "Четверть преступлений совершаются из мест лишения свободы - что с них взять, если они в тюрьме?" - пояснил он. По данным Рыжкова, за полгода завершили расследование 24 уголовных дел (на 9 больше, чем за аналогичный период 2016 г.), размер причиненного ущерба составил 4,5 млн рублей, возмещено 700 тыс. рублей.

По словам Рыжкова, количество уголовных дел выросло на 55% и достигло 630, всего в производстве следователей полиции находится 855 дел (в 2016 г. - 624).

Начальник отдела по раскрытию резонансных преступлений управления уголовного розыска регионального Главка Сергей Барабанов рассказал, что схем совершения мошенничеств "на расстоянии" с учетом развития информационно- телекоммуникационных технологий очень много, конечная их цель - получить доступ к банковскому счету жертвы. "Преступления можно разделить на несколько блоков: с использованием мобильной связи, Интернета и вредоносного программного обеспечения", - перечислил Барабанов.

Рыжков добавил, что 99% подобных преступлений совершают мужчины, при этом из общего числа пострадавших от афер около 70% - это женщины от 45 лет и старше. В регионе раскрывается каждое шестое мошенничество. Расследование таких дел осложнено тем, что зачастую преступник находится в одном регионе, потерпевший - в другом, а также использованием "серых" sim-карт, владельцев которых установить очень затруднительно.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
"Тигр"-трансформер
Парашюты вместо протезов
Мультики из кубика: успех стартапа, напомнившего нам о диафильмах
Инфографика
Чем заняться на праздниках в Новосибирске
Зимние курорты Сибири
Спортивный комплекс «Аист» в Свердловской области
Как выросли цены в Новосибирской области
Фото
Президент РФ Владимир Путин во время рыбалки
10
Путин в Сибири ездил по горам на квадроцикле, сплавлялся по рекам и охотился на щуку
4
Путин принял участие в церемонии выпуска молоди омуля в Байкал
10
День ВДВ без фонтанов: как десантники ходили на субботник и кормили детей попкорном
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В МВД уточнили правила остановки автомобилей на дорогах для проверки документов
2
В Ингушетии ликвидированы главари и участники малгобекской банды
3
Неверов прокомментировал спор Родниной и Поклонской
4
Бой Зиновия Колобанова: историки спорят о звезде Героя для лейтенанта, подбившего 22 танка
5
В Москве шестилетний мальчик погиб, пытаясь переплыть Очаковский пруд
6
Серебренникова поместили в изолятор временного содержания
7
Сроки летных испытаний "Канопуса-В-ИК" могут сократить в два раза
Темы дня
Новости партнеров
Реклама