Мошенники с начала года нанесли ущерб жителям Кузбасса в 30 млн руб.

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КЕМЕРОВО, 23 августа. /ТАСС/. Жители Кузбасса перечислили за полгода аферистам около 30 млн рублей - в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, при этом количество уголовных дел по преступлениям с дистанционными мошенничествами выросло в 1,5 раза - до 630. Об этом в среду журналистам сообщил замначальника Главного следственного управления ГУ МВД по региону Максим Рыжков.
"Общая сумма ущерба порядка 30 млн рублей за полгода, в прошлом году за аналогичное время около 15 млн рублей", - сказал он. Как пояснил Рыжков, по каждому уголовному делу исследуется материальное положение подозреваемых, накладывается арест на имущество, в том числе на имеющуюся бытовую технику, ювелирные изделия и прочее.
По его словам, взыскание ущерба осложнено тем, что часть подозреваемых не обладает в принципе каким-либо имуществом. "Четверть преступлений совершаются из мест лишения свободы - что с них взять, если они в тюрьме?" - пояснил он. По данным Рыжкова, за полгода завершили расследование 24 уголовных дел (на 9 больше, чем за аналогичный период 2016 г.), размер причиненного ущерба составил 4,5 млн рублей, возмещено 700 тыс. рублей.
По словам Рыжкова, количество уголовных дел выросло на 55% и достигло 630, всего в производстве следователей полиции находится 855 дел (в 2016 г. - 624).
Начальник отдела по раскрытию резонансных преступлений управления уголовного розыска регионального Главка Сергей Барабанов рассказал, что схем совершения мошенничеств "на расстоянии" с учетом развития информационно- телекоммуникационных технологий очень много, конечная их цель - получить доступ к банковскому счету жертвы. "Преступления можно разделить на несколько блоков: с использованием мобильной связи, Интернета и вредоносного программного обеспечения", - перечислил Барабанов.
Рыжков добавил, что 99% подобных преступлений совершают мужчины, при этом из общего числа пострадавших от афер около 70% - это женщины от 45 лет и старше. В регионе раскрывается каждое шестое мошенничество. Расследование таких дел осложнено тем, что зачастую преступник находится в одном регионе, потерпевший - в другом, а также использованием "серых" sim-карт, владельцев которых установить очень затруднительно.