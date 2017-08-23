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В Томске впервые в РФ провели операцию по имплантации челюсти из нанокерамики

Сибирь
23 августа, 12:14 UTC+3 ТОМСК ТОМСК 23, августа. /ТАСС

26-летняя пациентка ранее утратила часть верхней челюсти из-за остеогенной саркомы и испытывала большие трудности при общении и питании

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ТОМСК, 23 августа. /ТАСС/. Первая в России операция по закрытию дефекта костных тканей лица имплантом из пористой нанокерамики прошла в Томском НИИ онкологии. Об этом сообщили в среду в пресс-службе Томского госуниверситета (ТГУ), где и был изготовлен имплант.

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Операция выполнена 26-летней пациентке, утратившей часть верхней челюсти из-за остеогенной саркомы. "После удаления пораженного участка у пациентки образовался дефект мягких и костных тканей верхней челюсти слева. Из-за отсутствия твердого неба девушка испытывала большие трудности при общении и питании, помимо этого, страдало зрение. Твердой опоры у глазного яблока не было, оно удерживалось в основном за счет мышц, из-за чего у пациентки возникал эффект двоения в глазах", - цитирует пресс-служба старшего научного сотрудника НИИ онкологии Дениса Кульбакина.

По его словам, провести полноценную реабилитацию без керамического импланта было бы затруднительно. Для восстановления контура лица требовался заменитель, полностью повторяющий форму утраченного фрагмента кости. Поэтому врачи использовали протез из пористой нанокерамики - материала, разработанного исследователями ТГУ и Института физики прочности и материаловедения СО РАН.

"Пористая керамика по своему строению идентична неорганическому костному матриксу, поэтому не вызывает постоперационных и отложенных во времени неблагоприятных реакций со стороны организма. С помощью этого материала можно заменить практически любую кость", - отметил руководитель лаборатории медицинских материалов ТГУ, профессор Института физики Сергей Кульков.

Восстановительное лечение для пациентки было бесплатным, поскольку оно проводилось за счет квоты. По оценкам медиков, в подобных операциях ежегодно нуждаются десятки пациентов НИИ онкологии, в целом по стране количество таких больных исчисляется тысячами.

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