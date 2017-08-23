Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.08:
$ 59.04
€ 69.59
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Площадь лесных пожаров в труднодоступных районах Сибири и Якутии приблизилась к 1,5 млн га

Сибирь
23 августа, 12:37 UTC+3 ТАСС

По данным иркутских властей, в зоне постоянного мониторинга находятся 39 пожаров

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 23 августа. Площадь лесных пожаров в труднодоступных районах Якутии, Красноярского края и Иркутской области, где тушение не производится, продолжает расти, приблизившись в среду к 1,5 млн га. Такие данные приводятся в информации Красноярского лесопожарного центра, а также властей Якутии и Иркутской области.

"В крайне удаленных и ненаселенных территориях республики Якутия действуют 74 пожара грозового характера на общей площади 901 тыс. гектаров", - сказали в пресс- службе республиканского правительства.

По данным иркутских властей, в зоне постоянного мониторинга в Катангском районе находятся 39 пожаров. "Их общая площадь составляет 110, 136 тыс. гектаров леса и 218, 398 тыс. гектаров редколесья", - отметили в пресс-службе. В Красноярском лесопожарном центре располагают данными о 230 тысячах гектаров таких же очагов.

Тушение труднодоступных очагов, находящихся в зоне космического мониторинга, не производится, так как к ним сложно необходимую технику и средства пожаротушения, кроме того, они находятся в отдаленной местности и не угрожают объектам экономики или населенным пунктам.

Борьба с пожарами

По данным федеральной Авиалесоохраны, борьба с лесными пожарами сегодня ведется в стране на площади в десятки раз меньшей. На утро среды зарегистрированы 45 очагов на площади 55,9 тыс. га.

"Действует 45 очагов возгораний. Большая часть пожаров в Республике Саха (Якутия) - горит 38,3 тыс. га, а также в Иркутской области - 15,7 тыс. га. В Ростовской области пожары утихли, в Красноярском крае их площадь сократилась за сутки более чем вдвое - до 1,4 тыс. га", - говорится в сообщении.

В борьбе с огнем задействованы на данный момент 2,2 тыс. человек, 381 единица техники и 8 воздушных судов. За сутки удалось потушить более 25 тыс. га лесов. В Республике Бурятия, Якутии, а также двух районах Волгоградской области, одном районе Ростовской области, одном районе Иркутской области и одном районе Красноярского края введен режим ЧС. Особый противопожарный режим действует в 44 регионах.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Лесные пожары в Сибири Лесные пожары в России
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
"Тигр"-трансформер
Парашюты вместо протезов
Мультики из кубика: успех стартапа, напомнившего нам о диафильмах
Инфографика
Чем заняться на праздниках в Новосибирске
Зимние курорты Сибири
Спортивный комплекс «Аист» в Свердловской области
Как выросли цены в Новосибирской области
Фото
Президент РФ Владимир Путин во время рыбалки
10
Путин в Сибири ездил по горам на квадроцикле, сплавлялся по рекам и охотился на щуку
4
Путин принял участие в церемонии выпуска молоди омуля в Байкал
10
День ВДВ без фонтанов: как десантники ходили на субботник и кормили детей попкорном
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Ингушетии ликвидированы главари и участники малгобекской банды
2
В МВД уточнили правила остановки автомобилей на дорогах для проверки документов
3
Неверов прокомментировал спор Родниной и Поклонской
4
Бой Зиновия Колобанова: историки спорят о звезде Героя для лейтенанта, подбившего 22 танка
5
Серебренникова поместили в изолятор временного содержания
6
Сроки летных испытаний "Канопуса-В-ИК" могут сократить в два раза
7
Командующий 7-го флота США уволен в связи с утратой доверия
Темы дня
Новости партнеров
Реклама