Площадь лесных пожаров в труднодоступных районах Сибири и Якутии приблизилась к 1,5 млн га

ТАСС, 23 августа. Площадь лесных пожаров в труднодоступных районах Якутии, Красноярского края и Иркутской области, где тушение не производится, продолжает расти, приблизившись в среду к 1,5 млн га. Такие данные приводятся в информации Красноярского лесопожарного центра, а также властей Якутии и Иркутской области.

"В крайне удаленных и ненаселенных территориях республики Якутия действуют 74 пожара грозового характера на общей площади 901 тыс. гектаров", - сказали в пресс- службе республиканского правительства.

По данным иркутских властей, в зоне постоянного мониторинга в Катангском районе находятся 39 пожаров. "Их общая площадь составляет 110, 136 тыс. гектаров леса и 218, 398 тыс. гектаров редколесья", - отметили в пресс-службе. В Красноярском лесопожарном центре располагают данными о 230 тысячах гектаров таких же очагов.

Тушение труднодоступных очагов, находящихся в зоне космического мониторинга, не производится, так как к ним сложно необходимую технику и средства пожаротушения, кроме того, они находятся в отдаленной местности и не угрожают объектам экономики или населенным пунктам.

Борьба с пожарами

По данным федеральной Авиалесоохраны, борьба с лесными пожарами сегодня ведется в стране на площади в десятки раз меньшей. На утро среды зарегистрированы 45 очагов на площади 55,9 тыс. га.

"Действует 45 очагов возгораний. Большая часть пожаров в Республике Саха (Якутия) - горит 38,3 тыс. га, а также в Иркутской области - 15,7 тыс. га. В Ростовской области пожары утихли, в Красноярском крае их площадь сократилась за сутки более чем вдвое - до 1,4 тыс. га", - говорится в сообщении.

В борьбе с огнем задействованы на данный момент 2,2 тыс. человек, 381 единица техники и 8 воздушных судов. За сутки удалось потушить более 25 тыс. га лесов. В Республике Бурятия, Якутии, а также двух районах Волгоградской области, одном районе Ростовской области, одном районе Иркутской области и одном районе Красноярского края введен режим ЧС. Особый противопожарный режим действует в 44 регионах.