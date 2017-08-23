В Новосибирской области рассмотрят другое размещение ледового дворца

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НОВОСИБИРСК, 23 августа. /ТАСС/. Власти Новосибирской области рассмотрят другие варианты размещения ледового дворца, который планировалось построить к молодежному чемпионату мира по хоккею 2023 года в центральной части Новосибирска. Об этом сообщил в среду журналистам губернатор региона Владимир Городецкий.
"Не решен вопрос - это в компетенции горсовета - перевода земель около 27 га (под строительство ледового дворца) из одной зоны в другую, которая позволяет вести строительство жилья и объектов соцкультбыта. Этот проект пока развития не имеет. Не получится на этой земле - будем рассматривать вариант другого места - на земле, которая принадлежит области", - сказал он, добавив, что это "уже не будет в центре города".
Губернатор подчеркнул, что в связи с отказом депутатов о переводе земель в другую категорию, конкурс концессионеров на строительство спортивного объекта в сентябре, как планировалось раньше, не состоится. "Этот проект пока развития не имеет", - уточнил глава региона.
Ранее сообщалось, что депутаты городского совета Новосибирска отказались перезонировать 30 гектаров земли под жилье, предполагаемое проектом возведения ледового дворца в условиях комплексной застройки. Они пояснили, что появление на этом месте большого жилого комплекса может привести к транспортному коллапсу, а территория вокруг арены должна стать большим парком. По мнению правительства Новосибирской области, именно вариант комплексной застройки способен привлечь инвесторов для строительство ледового дворца стоимостью около 4 млрд рублей.
В мае Городецкий представил в Кельне заявку Новосибирска на проведение молодежного чемпионата мира по хоккею 2023 года.