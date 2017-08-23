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В Новосибирской области рассмотрят другое размещение ледового дворца

Сибирь
23 августа, 12:38 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 23, августа. /ТАСС

Объект планировалось построить к молодежному чемпионату мира по хоккею 2023 года в центральной части Новосибирска

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НОВОСИБИРСК, 23 августа. /ТАСС/. Власти Новосибирской области рассмотрят другие варианты размещения ледового дворца, который планировалось построить к молодежному чемпионату мира по хоккею 2023 года в центральной части Новосибирска. Об этом сообщил в среду журналистам губернатор региона Владимир Городецкий.

"Не решен вопрос - это в компетенции горсовета - перевода земель около 27 га (под строительство ледового дворца) из одной зоны в другую, которая позволяет вести строительство жилья и объектов соцкультбыта. Этот проект пока развития не имеет. Не получится на этой земле - будем рассматривать вариант другого места - на земле, которая принадлежит области", - сказал он, добавив, что это "уже не будет в центре города".

Губернатор подчеркнул, что в связи с отказом депутатов о переводе земель в другую категорию, конкурс концессионеров на строительство спортивного объекта в сентябре, как планировалось раньше, не состоится. "Этот проект пока развития не имеет", - уточнил глава региона.

Ранее сообщалось, что депутаты городского совета Новосибирска отказались перезонировать 30 гектаров земли под жилье, предполагаемое проектом возведения ледового дворца в условиях комплексной застройки. Они пояснили, что появление на этом месте большого жилого комплекса может привести к транспортному коллапсу, а территория вокруг арены должна стать большим парком. По мнению правительства Новосибирской области, именно вариант комплексной застройки способен привлечь инвесторов для строительство ледового дворца стоимостью около 4 млрд рублей.

В мае Городецкий представил в Кельне заявку Новосибирска на проведение молодежного чемпионата мира по хоккею 2023 года.

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