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ГП поручила прекратить дело против матери девочки, которая шла за помощью в тайге

Сибирь
23 августа, 12:45 дата обновления: 23 августа, 13:29 UTC+3 ЛИПЕЦК ЛИПЕЦК 23, августа. /ТАСС

В феврале 4-летняя девочка в Туве прошла 8 км за помощью для бабушки, после чего мать ребенка стала подозреваемой в совершении преступления по статье УК РФ "Оставление в опасности"

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© Артем Геодакян/ТАСС

ЛИПЕЦК, 23 августа. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова сообщила, что Генпрокуратура РФ поддержала мнение омбудсмена о необходимости оставить в семье 4-летнюю девочку, которая в начале года прошла несколько километров по тайге, чтобы позвать на помощь бабушке. Ранее СК сообщал, что в отношении матери девочки возбуждено уголовное дело за оставление ребенка в опасности.

"Сегодня Генеральная прокуратура поддержала наше ходатайство о том, что сохраняется еще одна семья, и девочка, которая прошла по тайге, чтобы спасти свою бабушку... были большие вопросы... родителям, которые смогли воспитать такого ребенка, надо помогать", - сказала Кузнецова в среду, выступая в Липецке на областной педагогической конференции.

В ответе заместителя генерального прокурора Владимира Малиновского на обращение детского омбудсмена говорится, что надзорное ведомство считает незаконным уголовное преследование матери девочки, сообщили ТАСС в аппарате детского омбудсмена. "Изучение уголовного дела показало, что в нем отсутствуют доказательства, свидетельствующие о совершении [матерью девочки] инкриминируемых ей деяний. Прокурору Тувы поручено принять меры прокурорского реагирования, направленные на прекращение незаконного расследования в отношении обвиняемой [матери девочки]", - процитировали в аппарате Кузнецовой ответ заместителя генпрокурора.

В марте 2017 года СК сообщил, что 4-летняя девочка в Туве в феврале прошла 8 км по тайге за помощью для бабушки, после чего мать ребенка стала подозреваемой совершении преступления, предусмотренного ст. 125 УК РФ ("Оставление в опасности"). По версии следствия, подозреваемая оставила ребенка у своих родителей, проживающих в труднодоступном местечке Салдам-Белдир Тере-Хольского района республики. В СК считали, что мать девочки знала, что престарелые люди лишены возможности принять меры для обеспечения безопасности ребенка. Во время похода по тайге ребенок не пострадал.

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