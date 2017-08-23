ТЭЦ закрывшегося Байкальского ЦБК передадут из городской собственности в региональную

ИРКУТСК, 23 августа. /ТАСС/. ТЭЦ города Байкальска Иркутской области, оставшаяся после закрытия градообразующего Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (Байкальский ЦБК, БЦБК), в 2018 году перейдет из муниципальной собственности в региональную. Об этом сообщили в среду в пресс-службе правительства региона со ссылкой на губернатора Сергея Левченко.

Отмечается, что перевод ТЭЦ на баланс региона вызван серьезными затратами на покупку угля и содержание ТЭЦ, на что за последние три года из регионального бюджета было выделено около 620 млн рублей.

"Цифры говорят сами за себя. Бюджет ТЭЦ больше бюджета города Байкальска. Такие суммы не под силу и району. Поэтому мы возьмем этот теплоисточник на областной уровень, будем ремонтировать, готовить к зиме 2018-2019 годов", - цитирует пресс-служба главу региона.

Он пояснил, что ТЭЦ переведут в региональную собственность только в будущем году, "потому что до начала предстоящего отопительного сезона остается меньше месяца, а менять, как говорится, коней на переправе нельзя".

По словам губернатора, основные мероприятия по подготовке ТЭЦ Байкальска к отопительному сезону 2017-2018 годов должны быть завершены до 25 августа, тепло в домах и на социальных объектах должно появиться с 15 сентября, на эти цели из областного бюджета было выделено почти 54 млн рублей.