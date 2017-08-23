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Минприроды надеется на увеличение финансирования ФЦП по охране Байкала в 2,2 раза

Сибирь
23 августа, 13:36 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, августа. /ТАСС

Ранее СМИ сообщили, что Минэкономразвития предложило досрочно закрыть Федеральную целевую программу по охране озера

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Мыс Бурхан и скала Шаманка на острове Ольхон – крупнейшем острове озера Байкал

Мыс Бурхан и скала Шаманка на острове Ольхон – крупнейшем острове озера Байкал

© Владимир Байкальский/ТАСС

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Минприроды России рассчитывает на увеличение финансирования Федеральной целевой программы (ФЦП) по охране Байкала в 2,2 раза, а также на продление самой программы. Об этом ТАСС сказал пресс-секретарь ведомства Николай Гудков.

Ранее СМИ сообщили, что Минэкономразвития предложило досрочно закрыть ФЦП по охране Байкала из-за ошибок в управлении программой и невыполнением ряда предусмотренных мероприятий.

"Мы хотим продлить программу, об этом говорил еще министр Донской на совещании с президентом. А также мы хотим восстановить объем финансирования ФЦП, изначально планировалось 58 млрд рублей, в итоге было одобрено только 26 млрд", - рассказал собеседник агентства.

Гудков также отметил, что после совещания с президентом в поселке Танхой 4 августа главы регионов, осуществляющих ФЦП, сообщили о своей готовности активизировать проектирование по объектам программы - очистным сооружениям, мероприятиям по ликвидации накопленного экологического ущерба, чтобы наверстать упущенные сроки.

"На сегодня программа является ключевым инструментом решения экологических проблем Байкала, поэтому не считаем возможным обсуждать на сегодня ее закрытие. Собственно, на совещании у президента, в котором также участвовали коллеги из Минэкономразвития, так вопрос не ставился, и выводы по итогам были обратны цитируемым сегодня в СМИ со ссылкой на отчет данного ведомства", - прокомментировал собеседник ТАСС.

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