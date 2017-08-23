В Бурятии произошло землетрясение

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ТАСС, 23 августа. Спасатели и власти Бурятии проводят обследование социальных объектов после сейсмособытия, произошедшего в республике. Об этом в среду ТАСС сообщили в пресс-службе местного ГУ МЧС РФ.
"В Бурятии было зарегистрировано сейсмособытие, эпицентр которого находился в 54 км восточнее населенного пункта Новый Уоян Северо-Байкальского района. Все объекты жилищно-коммунального хозяйства и электроэнергетики работают в штатном режиме", - сказали в пресс-службе.
Несмотря на то, что подземные толчки не ощущались и землетрясение оценено как слабое, власти проверяют здания и сооружения. "Для обследования социально значимых объектов в Северо-Байкальском районе задействована совместная рабочая группа", - отметили в МЧС.