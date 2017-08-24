Глава Забайкалья связала срыв строительства детсадов с ошибками предшественника

ЧИТА, 24 августа. /Корр. ТАСС Илья Баринов/. Губернатор Забайкалья Наталья Жданова доложила президенту РФ Владимиру Путину о ситуации с дошкольным образованием в регионе, объяснив отставание от графика строительства детских садов дефицитом краевого бюджета, который был вызван политикой предыдущей администрации. Об этом сообщает в четверг пресс-служба губернатора.

В начале августа Путин потребовал от Ждановой письменно доложить ему о причинах недофинансирования регионом на 200 млн рублей программы строительства детских садов.

"Дефицит средств краевого бюджета, обусловленный рядом непродуманных управленческих решений предыдущего руководства региона, не позволил своевременно завершить строительство четырех объектов, а кредиторская задолженность на начало 2016 года составила 600 млн рублей", - говорится в сообщении пресс-службы.

Жданова возглавила регион в 2016 году, после того, как были досрочно прекращены полномочия предыдущего губернатора - Константина Ильковского. По данным региональных властей, в 2013-2015 годах в рамках целевой программы на модернизацию системы дошкольного образования Забайкалья было выделено более 2,3 млрд рублей (в том числе 1,8 млрд из федерального бюджета), что позволило создать почти 7,9 тысячи новых мест в детских садах. В 2015 году федеральная программа завершилась. В 2016 году было создано 1,1 тысячи мест.

Почти две тысячи мест за два года

Сейчас охват детей от трех до семи лет всеми формами дошкольного образования достигает 96,3%. "Целенаправленная работа в 2017 году дала возможность дополнительно ввести еще 200 мест, до конца года будет введено 115 мест на двух объектах", - рассказали в пресс-службе губернатора.

В целом, сообщают в пресс-службе, в 2017-2018 годах предполагается создать в Забайкалье 1,89 тысячи новых мест в детсадах. Соответствующий план включает возврат и реконструкцию нескольких зданий бывших детских садов, строительство новых дошкольных заведений, а также субсидирование негосударственного сектора дошкольного образования.

При этом на встрече с президентом 11 августа Жданова сообщала, что в 2017-2018 планируется создать еще 1,2 тысячи мест. Позднее глава регионального Минобразования Андрей Томских в интервью ТАСС заявил, что полностью проблема с доступностью дошкольного образования будет решена к началу 2020 года, а в 2017-2018 годах предполагается ввести до 1 тысячи мест в детсадах.

Регион не может решить проблему сам, считает депутат

Депутат Государственной думы Юрий Волков, представляющий в парламенте Забайкальский край, считает, что регион не смог в должной мере софинансировать программу строительства детских садов из-за острейшего бюджетного дефицита.

"Этот дефицит, во-первых, образовался из-за сокращения налоговой базы ввиду кризиса. Во-вторых, из-за уменьшения дотаций из федерального бюджета, а также из-за того, что предыдущее правительство губернатора Константина Ильковского довело госдолг региона до предельных значений, что не позволяет привлекать банковские кредиты, - сказал Волков в интервью ТАСС. - Нужно констатировать, что регион не в состоянии самостоятельно решить проблему строительства детских садов".

Оздоровить финансовую ситуацию в Забайкалье, по мнению депутата фракции ЛДПР, можно путем замены коммерческих кредитов бюджетными и списания бюджетных кредитов, существующих на начало 2017 года.

"Кроме того, правительству России необходимо определить группу из 5-10 высокодотационных субъектов федерации, в число которых, без сомнения, войдет Забайкалье, и финансировать федеральные программы на этих территориях без софинансирования со стороны региональных бюджетов. Начать можно было бы как раз с программы по строительству детских садов", - предложил Волков.