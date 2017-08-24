Россельхознадзор не подтвердил информацию о заносе АЧС в Новосибирскую область

НОВОСИБИРСК, 24 августа. /ТАСС/. Управление Россельхознадзора по Новосибирской области опровергло сообщения СМИ об обнаружении в регионе африканской чумы свиней (АЧС), в связи с которой в соседней Омской области действует режим чрезвычайной ситуации.

"В отношении обнаруженных в Чистоозерном районе свиней, перевозимых автомобильным транспортом без документов, подтверждающих эпизоотическое благополучие, сообщаем следующее: по результатам проведенных в полном объеме лабораторных исследований на выявление вируса африканской чумы свиней (АЧС) получен отрицательный отчет", - сообщила в четверг пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

По данным надзорного органа, уполномоченные службы строго контролируют передвижение животных, кормов и пищевых отходов из Омской области и на территории Новосибирской области.

Ранее СМИ сообщили об обнаружении в Чистоозерном районе Новосибирской области свиней, зараженных вирусом АЧС. Перевозивший их мужчина сообщил, что купил животных в Татарском районе, который граничит с Омской областью. Сообщалось, что взятые специалистами пробы дали положительный результат на АЧС и были направлены для контрольной проверки в Новосибирск.

АЧС в Омской области была зарегистрирована 13 июля в поселке Верблюжье Саргатского района. К настоящему времени вирус выявлен в 10 районах области, в регионе объявлен режим чрезвычайной ситуации.

АЧС - вирусное заболевание, поражающее диких кабанов и домашних свиней. В острой форме заболевание убивает 100% заболевших животных, вирус-возбудитель чумы хорошо переносит высокие температуры, долгое время сохраняется в трупах животных и почве. В России первая вспышка АЧС была зарегистрирована в 2007 году.