Горные мотострелки из Тувы представят РФ на совместных учениях в Узбекистане в октябре

ТАСС, 24 августа. Российская сторона на учениях по борьбе с незаконными вооруженными формированиями в горной местности, которые пройдут в октябре на полигоне Фориш в Узбекистане, будет представлена подразделениями горной мотострелковой бригады из Республики Тыва. Об этом в четверг сообщил помощник командующего войсками Центрального военного округа (ЦВО) полковник Ярослав Рощупкин.

"Командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Владимир Зарудницкий провел рекогносцировку района предстоящего в октябре совместного учения по борьбе с незаконными вооруженными формированиями в горной местности, которое пройдет на общевойсковом полигоне Фориш в Джизакской области Узбекистана. Российская сторона на учении будет представлена оперативной группой штаба ЦВО и подразделениями горной мотострелковой бригады, дислоцированной в Республике Тыва", - сказал Рощупкин, не уточнив количество российских военнослужащих.

По данным Рощупкина, командующий ЦВО высоко оценил учебно-материальную базу полигона в Узбекистане, а также условия размещения и всестороннего обеспечения, подготовленные принимающей стороной.

В октябре 2017 года впервые с 2005 года состоятся совместные учения Вооруженных сил РФ и Узбекистана. Маневры будут проходить на полигоне Фориш, который расположен на северных скатах хребта Нуратау в 250 км от Ташкента.