Бывший гендиректор томского НПЦ "Полюс" возместил ущерб предприятию в 7,8 млн рублей

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ТОМСК, 24 августа. /ТАСС/. Бывший генеральный директор томского предприятия космической отрасли АО "Научно-производственный центр "Полюс" (ПНЦ "Полюс") Виктор Гладущенко, обвиняемый в злоупотреблении полномочиями, признал свою вину и возместил ущерб на общую сумму 7,8 млн рублей. В связи с этим уголовное дело в отношении него прекращено, это решение вступило в четверг в законную силу, сообщили в пресс-службе управления ФСБ по Томской области.
Следователи управления ФСБ установили, что в августе 2014 года для проведения строительно-монтажных работ НПЦ "Полюс" заключило контракт с ООО "Аркадия", исполнительным директором которого являлся сын гендиректора. "Аркадия" не в полной мере выполнила свои обязательства, при этом по указанию руководителя предприятия АО "НПЦ "Полюс" полностью рассчиталось с подрядчиком.
"Ущерб оборонному предприятию составил 7,8 млн руб. Следственным подразделением УФСБ в отношении Владимира Гладущенко было возбуждено и расследовано уголовное дело по статье "Злоупотребление полномочиями", - говорится в сообщении.
В ходе судебного разбирательства обвиняемый вину признал, в содеянном раскаялся и полностью возместил причиненный им ущерб.
"В связи с этим 14 августа 2017 года решением Кировского районного суда города Томска уголовное дело в отношении Гладущенко В. Н. на основании статьи 25 УПК России прекращено в связи с примирением сторон. Сегодня решение суда вступило в законную силу", - говорится в сообщении.
НПЦ "Полюс" специализируется на создании наукоемкого бортового и наземного электротехнического оборудования и систем точной механики. Разработанные и изготовленные на предприятии комплексы и устройства эксплуатируются в автоматических космических аппаратах связи и телевещания, дистанционного зондирования Земли, космического мониторинга природной среды, исследования дальнего космоса, на Международной космической станции.