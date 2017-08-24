Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 24.08:
$ 59.13
€ 69.56
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Более 20 человек госпитализированы с отравлением с турбазы на Байкале

Сибирь
24 августа, 10:31 UTC+3 ИРКУТСК ИРКУТСК 24, августа. /ТАСС

Всего на турбазе, где проводился фестиваль "Театральная осень на Байкале - 2017", находится 400 человек

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Кирилл Кухмарь/ТАСС

ИРКУТСК, 24 августа. /ТАСС/. Массовое отравление произошло на базе отдыха "Утулик" в Слюдянском районе Иркутской области, где проводился фестиваль "Театральная осень на Байкале - 2017". С подозрением на кишечную инфекцию госпитализированы более 20 человек, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

"В период с 23 по 24 августа 2017 года поступила информация о 22 случаях острой кишечной инфекции среди проживающих на базе отдыха "Утулик" (поселок Утулик Слюдянского района Иркутской области - прим. ТАСС)", - сказали в пресс-службе ведомства.

По данным Роспотребнадзора, база отдыха "Утулик" является ведомственным учреждением Ангарского нефтехимического комбината ("Роснефть"). С 18 по 24 августа на ее площадке проводился фестиваль любительских театров "Театральная осень на Байкале - 2017" . Всего на турбазе находится 400 человек, среди которых 200 участников фестиваля и 200 отдыхающих.

"Организаторы фестиваля и руководство базы отдыха не уведомило правительство Иркутской области и управление Роспотребнадзора по Иркутской области о проведении массового мероприятия", - отметили в ведомстве.

Роспотребнадзор взял ситуацию под контроль, проводится эпидемиологическое расследование.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
"Тигр"-трансформер
Парашюты вместо протезов
Мультики из кубика: успех стартапа, напомнившего нам о диафильмах
Инфографика
Чем заняться на праздниках в Новосибирске
Зимние курорты Сибири
Спортивный комплекс «Аист» в Свердловской области
Как выросли цены в Новосибирской области
Фото
Президент РФ Владимир Путин во время рыбалки
10
Путин в Сибири ездил по горам на квадроцикле, сплавлялся по рекам и охотился на щуку
4
Путин принял участие в церемонии выпуска молоди омуля в Байкал
10
День ВДВ без фонтанов: как десантники ходили на субботник и кормили детей попкорном
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
МЦК соединят с четырьмя железнодорожными направлениями до 2020 года
2
В МВД уточнили правила остановки автомобилей на дорогах для проверки документов
3
В Нижегородской области произошло возгорание на газопроводе
4
Глава UFC Уайт проведет переговоры с Макгрегором о продаже части акций UFC
5
Fox: Трамп хочет ограничить выдачу виз гражданам четырех стран
6
Литва призвала США к поставкам оружия на Украину
7
Кравчук: Киев в 1991 году перехитрил Москву
Темы дня
Новости партнеров
Реклама