Более 20 человек госпитализированы с отравлением с турбазы на Байкале

ИРКУТСК, 24 августа. /ТАСС/. Массовое отравление произошло на базе отдыха "Утулик" в Слюдянском районе Иркутской области, где проводился фестиваль "Театральная осень на Байкале - 2017". С подозрением на кишечную инфекцию госпитализированы более 20 человек, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

"В период с 23 по 24 августа 2017 года поступила информация о 22 случаях острой кишечной инфекции среди проживающих на базе отдыха "Утулик" (поселок Утулик Слюдянского района Иркутской области - прим. ТАСС)", - сказали в пресс-службе ведомства.

По данным Роспотребнадзора, база отдыха "Утулик" является ведомственным учреждением Ангарского нефтехимического комбината ("Роснефть"). С 18 по 24 августа на ее площадке проводился фестиваль любительских театров "Театральная осень на Байкале - 2017" . Всего на турбазе находится 400 человек, среди которых 200 участников фестиваля и 200 отдыхающих.

"Организаторы фестиваля и руководство базы отдыха не уведомило правительство Иркутской области и управление Роспотребнадзора по Иркутской области о проведении массового мероприятия", - отметили в ведомстве.

Роспотребнадзор взял ситуацию под контроль, проводится эпидемиологическое расследование.