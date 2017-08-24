Новосибирский театр покажет спектакль Кулябина "Три сестры" на Осеннем фестивале в Париже

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НОВОСИБИРСК, 24 августа. /Корр. ТАСС Татьяна Карманова/. Новосибирский театр "Красный факел" примет участие в Осеннем фестивале в Париже, где покажет спектакль "Три сестры" режиссера Тимофея Кулябина, сообщил в четверг журналистам министр культуры Новосибирской области Игорь Решетников.
"Театр "Красный факел" поедет на Осенний фестиваль в Париж и покажет - это прецедент - десять спектаклей "Три сестры" Тимофея Кулябина на сцене театра "Одеон" и 19 показов - в других городах Франции", - сказал он.
Министр добавил, что все расходы по организации гастролей взяла на себя принимающая сторона.
Спектакль "Три сестры" - первый спектакль Кулябина, поставленный им в 2016 году в качестве главного режиссера театра "Красный факел". Режиссер, получивший известность после постановки оперы "Тангейзер" в Новосибирском театре оперы и балета, перенес действие чеховской пьесы в наши дни, а актеров научил общаться на сцене между собой с помощью жестов (для зрителей текст транслируется в виде субтитров).
Осенний фестиваль в Париже (проходит с 1972 года) является своеобразным срезом актуального искусства и включает в себя различные его направления - музыку, кино, изобразительное искусство, перформанс, театр, танец.