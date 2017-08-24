Сибирские регионы готовы снабдить сельхозпродукцией пострадавшую от засухи Монголию

ТАСС, 24 августа. Новосибирская область и Алтайский край готовы поставить в республику Монголия, пострадавшую от засухи, сельхозпродукцию и корма для животных. Об этом в четверг сообщили ТАСС власти этих сибирских регионов.

"Вчера я подписал телеграмму на имя министра сельского хозяйства республики Монголия, что мы готовы встретиться, [чтобы обсудить вопрос] о том, что мы готовы обеспечить сельхозпредприятия республики частью продукции растениеводства нашей области, там (в Монголии) огромная засуха произошла", - сообщил в четверг в пресс-центре ТАСС в Новосибирске министр сельского хозяйства Новосибирской области Василий Пронькин.

Он добавил, что регион может поставить в Монголию фуражное зерно, грубые корма для сельхозживотных, не уточнив количество возможных поставок. Ежегодно Новосибирская область вывозит за пределы региона около 1,2 млн зерна и зернопродуктов.

Алтайский край поможет кормами

Как сообщил в четверг губернатор Алтайского края Александр Карлин, в частности, в Ховдском аймаке (области) Монголии, граничащем с Россией, засуха привела к нехватке кормов для сельхозживотных, власти аймака обратились к российскому региону за помощью. В крае готовы рассмотреть заявки соседей на приобретение кормов, сообщил Карлин во время встречи с губернатором Ховдского аймака Дамдином Галсандондогом.

"В этом году в Монголии в целом и на территории вашего аймака складываются очень сложные погодно-климатические условия. Для нас это более понятно, чем для кого-либо, мы находимся в зоне рискованного ведения сельского хозяйства, у нас периодическим возникают серьезные засухи, дефицит влаги. Базовая отрасль в экономике аймака, Монголии в целом - животноводство, а в нем основа - кормовая база... Мы готовы рассмотреть ваши заявки", - сказал Карлин.

Как рассказали в администрации региона, объемы поставок и сроки будут сформированы позднее представителями аймака совместно с алтайскими специалистами.

По словам Карлина, у края есть возможность помочь соседям: в регионе заготовлено две трети от необходимых кормов, и заготовка продолжится в августе и сентябре. Он отметил, что в большинстве хозяйств ежегодно формируется страховой переходящий запас кормов, кроме того, в крае одна из самых мощных в стране комбикормовых отраслей.

Алтайский край сотрудничает с Монголией с 1997 года. Торговля идет преимущественно в режиме экспорта - по итогам II квартала 2017 года доля экспорта в общем объеме товарооборота составила 99,7 процента - 8,27 млн. долларов США. Доля импорта в товарообороте края и Монголии составляет 0,3%.

Как сообщалось ранее, центральная и восточная часть Монголии сильнее всего пострадали от засухи, вызванной аномальной жарой. Температура воздуха достигла максимума за последние 56 лет.