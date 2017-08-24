Байкальский образовательный форум возобновит работу с 2018 года

УЛАН-УДЭ, 24 августа. /ТАСС/. Байкальский образовательный форум (БОФ) возобновит работу с 2018 года. Об этом сообщил в четверг временно исполняющий обязанности (врио) главы Бурятии Алексей Цыденов.

Форум проходил в республике с 2009 года, ежегодно в нем принимали участие несколько сотен педагогов и работников системы образования из десятков регионов, но с 2015 года власти республики отказались от его проведения из-за нехватки средств.

"Мы с Сергеем Сергеевичем [Кравцовым, главой Рособрнадзора] обсуждали это и вчера, и сегодня. В следующем году мы форум проводим", - сказал он журналистам после пленарного заседания Республиканской августовской конференции работников образования.

Кравцов принимает участие в работе конференции, которая проходит в Улан-Удэ в четверг.

По словам главы Рособрнадзора, БОФ - "очень важное событие". "Байкальский образовательный форум являлся драйвером развития для всей системы школьного образования. <…> Я уверен, работа этого форума позволит обсудить те вопросы, которые требуют дальнейшего решения на федеральном уровне", - сказал он.

В 2014 году участниками VI БОФ стали представители 41 региона, а также Монголии и Японии. Центральной была тема "Ребенок в пространстве будущего". Кроме пленарного и секционных заседаний, состоялись экспедиции в районы Бурятии: педагоги знакомились с реализацией проектов "умных" школ и детских садов и делились опытом.