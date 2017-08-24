В труднодоступных районах Восточной Сибири и Якутии по-прежнему горят 1,5 млн га леса

ТАСС, 24 августа. Площадь лесных пожаров в труднодоступных районах Якутии, Красноярского края и Иркутской области, тушение которых не производится, за последние сутки не изменилась и остается на крайне высоком уровне - порядка 1,5 млн гектаров. Такую информацию предоставляют власти этих регионов.

Тушение труднодоступных очагов не ведется, так как они находятся в отдаленной местности и не угрожают населенным пунктам и объектам экономики.

"На крайне удаленных и ненаселенных землях (в Якутии - прим. ТАСС) действуют 74 пожара грозового происхождения на общей площади 913 тыс. га", - сообщили сегодня в пресс- службе правительства Якутии.

В труднодоступных районах Иркутской области, по данным местного правительства, огонь остается примерно на 454 тыс. га, вне зоны борьбы с огнем действуют 38 пожаров.

В Красноярском крае из 227 тыс. га, охваченных пожарами, тушение огня ведется на 1,2 тыс. га, остальные 225,8 тыс. га находятся в труднодоступных районах. Очаги действуют в двух районах - Богучанском и Эвенкийском, угрозы населенным пунктам они не представляют, отметили в краевом лесопожарном центре.

Борьба с пожарами

По данным федеральной Авиалесоохраны, за прошедшие сутки площадь лесных пожаров, с которыми ведется борьба, также существенно не изменилась и составила 56,4 тыс. га.

"Большая часть пожаров приходится на Республику Саха (Якутия), где горит 36,7 тыс. га, а также Иркутскую область - 16 тыс. га", - говорится в сообщении.

В департаменте лесопожарного хозяйства Якутии отмечают, что на указанной площади локализованы все четыре природных лесных пожара. На их тушении работают 160 человек, в том числе 85 специалистов парашютно-десантной пожарной службы Авиалесоохраны.

Всего в России в борьбе с огнем задействованы 1,6 тыс. человек, 267 единиц техники и 14 воздушных судов. За сутки удалось потушить пожары на более чем 25 тыс. гектаров.