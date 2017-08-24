В томском центре, создаваемом совместно с "Сириусом", будут ежегодно учиться 2 тыс. детей

Найден новый источник парниковых газовСоциальная ответственность 24 августа, 15:54
Лавров: в вопросе взаимодействия РФ и США по Сирии нет места для обидПолитика 24 августа, 15:52
Замруководителя ФАДН России Андрей Меженько влюбился в ТувуНовости партнеров 24 августа, 15:44
Аршавин: женщины не достигли того уровня, когда их игру можно было бы назвать футболомСпорт 24 августа, 15:38
Аршавин: болельщики должны поддерживать футбольную сборную, несмотря на результатыСпорт 24 августа, 15:30
"Спартак" оштрафован на 260 тыс. рублей по итогам матча с "Локомотивом"Спорт 24 августа, 15:18
Власти Подмосковья планируют увеличить финансовую поддержку в IT и промышленной сферахЭкономика и бизнес 24 августа, 15:16
Россиянка Темникова завоевала бронзу Универсиады в плавании на 200 м брассомСпорт 24 августа, 15:02
В центре Киева произошел взрывПроисшествия 24 августа, 14:58
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТОМСК, 24 августа. /ТАСС/. Около 2 тысяч школьников из Томской области будут ежегодно проходить обучение в региональном образовательном центре, создаваемом в Томске совместно с федеральным центром "Сириус". Об этом сообщили во вторник в пресс-службе администрации региона со ссылкой на губернатора Сергея Жвачкина.
"Мы одними из первых в стране подписали соглашение с федеральным образовательным центром "Сириус" и создаем такой же региональный центр. Учиться дети будут в профильных сменах. И я ставлю задачу каждый год привлекать в центр не меньше 2 тысяч школьников со всей области", - приводит пресс-служба слова главы региона.
Кроме этого, сообщает обладминистрация, в пяти районах будут открыты филиалы детского технопарка "Кванториум", где с детьми будут заниматься по восьми направлениям: робототехнике, космическим технологиям, биотехнологиям, информационным технологиям, промышленному дизайну, дополненной и виртуальной реальности, геотехнологиям и аэротехнологиям.
Ранее сообщалось, что в 2018 году в Томске совместно с "Сириусом" будет создан региональный центр, где эксперты мирового уровня будут проводить для детей со всего региона профильные смены в области науки, спорта и
искусства. В данный момент идет строительство нового здания под будущий центр на месте бывшего военного городка в центре Томска.