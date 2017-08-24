В томском центре, создаваемом совместно с "Сириусом", будут ежегодно учиться 2 тыс. детей

ТОМСК, 24 августа. /ТАСС/. Около 2 тысяч школьников из Томской области будут ежегодно проходить обучение в региональном образовательном центре, создаваемом в Томске совместно с федеральным центром "Сириус". Об этом сообщили во вторник в пресс-службе администрации региона со ссылкой на губернатора Сергея Жвачкина.

"Мы одними из первых в стране подписали соглашение с федеральным образовательным центром "Сириус" и создаем такой же региональный центр. Учиться дети будут в профильных сменах. И я ставлю задачу каждый год привлекать в центр не меньше 2 тысяч школьников со всей области", - приводит пресс-служба слова главы региона.

Кроме этого, сообщает обладминистрация, в пяти районах будут открыты филиалы детского технопарка "Кванториум", где с детьми будут заниматься по восьми направлениям: робототехнике, космическим технологиям, биотехнологиям, информационным технологиям, промышленному дизайну, дополненной и виртуальной реальности, геотехнологиям и аэротехнологиям.

Ранее сообщалось, что в 2018 году в Томске совместно с "Сириусом" будет создан региональный центр, где эксперты мирового уровня будут проводить для детей со всего региона профильные смены в области науки, спорта и

искусства. В данный момент идет строительство нового здания под будущий центр на месте бывшего военного городка в центре Томска.