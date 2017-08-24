Власти Бурятии будут доплачивать частным детсадам до 6 тыс. руб. в месяц за ребенка

УЛАН-УДЭ, 24 августа. /ТАСС/. Правительство Бурятии приняло решение о доплате частным детским садам за содержание и обучение каждого ребенка, чтобы стимулировать создание дополнительных мест и окончательно решить вопрос с очередями в дошкольные учреждения. Доплата составит от 3 до 5,8 тысячи рублей за ребенка в месяц. Об этом сообщил в четверг журналистам временно исполняющий обязанности (врио) главы республики Алексей Цыденов.

По данным регионального министерства образования и науки, обеспеченность дошкольным образованием детей в возрасте от 3 до 7 лет в республике составляет 97%, на 1 августа в очереди в детские сады стоят около 2,9 тыс. детей, из них порядка 2,6 тыс. - в городе Улан-Удэ.

"Мы приняли решение, что с 1 октября этого года будем выплачивать... частному лицензированному (с лицензией на ведение образовательной деятельности - прим. ТАСС) детскому саду по 5,8 тыс. рублей за каждого ребенка в месяц. Плюс порядка 3 тыс. рублей - это будет родительская плата", - сказал Цыденов.

По его словам, такое предложение представители частного бизнеса одобрили. "Бизнес сказал, что ... [оплата 8,8 тысячи рублей] - это достойно, что это дает возможность для привлечения частного бизнеса в формирование дополнительных мест в детских садах", - сказал врио главы Бурятии.

Кроме того, по решению местных властей сумма до 3 тысяч рублей в месяц будет выплачиваться ежемесячно за одного ребенка частным детским садам, где осуществляется только уход и присмотр за детьми, без образовательной деятельности.

Дошкольное образование в Бурятии получают свыше 62,8 тыс. детей, около 50,5 тыс. из них - в возрасте от 3 до 7 лет. Стопроцентная доступность дошкольного образования обеспечена в 19 районах, кроме Иволгинского (97,6%), Заиграевского (98,6%), Тарбагатайского (92,4%) районов и города Улан-Удэ (93,3%). Лицензированных частных детсадов в регионе насчитывается 24, их посещают более 1,9 тыс. воспитанников. 32 частных сада оказывают услуги по присмотру и уходу за 543 детьми.